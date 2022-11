Equipes interligam frentes de trabalho e removem mais uma carreta

Da Redação

54 bombeiros trabalham há várias horas ininterruptamente para avançar nos resgates

As equipes que atuam na ocorrência de deslizamento na BR-376, no Litoral do Paraná, conseguiram interligar as duas frentes de trabalho nesta quarta-feira (30), unificando as operações de socorro, limpeza e busca de vítimas.

O novo relatório com as atividades desenvolvidas ao longo do dia, enviado às 17h pelo gabinete de crise instituído para acompanhar a situação, também informa que uma segunda carreta foi removida do local. No total, foram retirados três veículos leves e dois pesados, com outros quatro veículos pesados visíveis ainda não removidos.

Até o momento, 54 bombeiros trabalham há várias horas ininterruptamente para avançar nos resgates. O deslizamento aconteceu na noite de segunda-feira (28) no km 669 da BR-376, que liga o Paraná a Santa Catarina. Grande quantidade de terra, vegetação e detritos deslizaram sobre as pistas da rodovia, após um forte acúmulo de chuvas na região.

Ainda não há, até o momento, exatidão na quantidade de veículos que estão soterrados e nem a confirmação oficial do total de vítimas no local. Informações preliminares repassadas em coletiva de imprensa na manhã desta quarta estima que seis carretas e 10 carros de passeio estariam no local, e 30 pessoas podem estar sob os escombros.

O número de pessoas retiradas do local permanece o mesmo desde terça-feira (29). Seis pessoas foram resgatadas com vida e duas, infelizmente, em óbito. As equipes fizeram a busca de pessoas com câmeras térmicas, que podem detectar sinais de vida, mas os equipamentos não identificaram sobreviventes. Também está sendo feito o levantamento de informações de eventuais vítimas por meio da identificação das placas dos veículos e proprietários.

A rodovia está interditada nos dois sentidos e não há previsão para liberação do tráfego. As equipes também está fazendo a drenagem de pontos de permanência de água ao longo da rodovia e no topo da parte que desmoronou.

No período da tarde, houve risco de novo desabamento no local. Pontos de ruptura, por onde começaram a verter grande quantidade de água, foram percebidos. Isto ocorre pela intensificação das chuvas que já eram constantes. O risco de novos desmoronamentos cresceu.

PESSOAS DESAPARECIDAS – Familiares e amigos de pessoas que eventualmente possam ter desaparecido nesse local podem entrar em contato com a Central de Atendimento disponibilizada pela Polícia Científica, pelo telefone (41) 3361-7242. O serviço é 24 horas. Além disso, outras informações sobre o evento podem ser obtidas pelos telefones da Centro de Operações Cidade da Polícia 0800-282-8082

MAU TEMPO – Um dos principais desafios das equipes é a previsão de continuidade da chuva, especialmente na região litorânea. Esse panorama não descarta a preocupação com a ocorrência de novos episódios de deslizamento, o que amplia o risco de atuação das equipes.

BOLETIM – O boletim com as informações atualizadas sobre a ocorrência será enviado diariamente, às 10h e às 17h, com atualizações sobre o trabalho das equipes e os atendimentos no local. Qualquer novidade sobre o caso será informada imediatamente à população.

