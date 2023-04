Equipes da PM recuperam R$ 150 mil em espécie roubado de agência no PR

Da Redação

Os assaltantes seguem foragidos

Uma quadrilha fortemente armada invadiu uma agência bancária de Antonina, no litoral do Paraná, na segunda-feira (10). O grupo criminoso tinha como objetivo ter acesso ao cofre do banco, porém, por não obter êxito na ação, decidiram explodir os caixas eletrônicos.

Um cerco policial foi registrado logo na sequência. As autoridades conseguiram recuperar R$ 150 mil em espécie, além de dois veículos que haviam sido utilizados pelos criminosos na fuga e coletes balísticos.

Os criminosos abandonaram os veículos ao se depararem com viaturas da PMPR, na altura do km 41, da BR-277, na região do viaduto dos Padres, próximo a Morretes, também no litoral do Paraná. Os suspeitos fugiram em uma área de mata e não foram localizados.-

Informações preliminares dão conta de que a agência foi invadida por pelos seis homens encapuzados. Eles renderam o vigilante do local, entraram no banco e levaram malotes de dinheiro.

Até o momento, não se sabe a quantia levada pelos assaltantes.

