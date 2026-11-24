A passagem de uma frente fria provocou fortes temporais, enxurradas e alagamentos em diferentes regiões do Paraná nesta terça-feira (24), deixando 174,7 mil unidades consumidoras sem energia elétrica e afetando diretamente 406 moradores em pelo menos oito municípios. De acordo com o balanço divulgado pela Defesa Civil estadual às 18h46, as chuvas acompanhadas de ventos intensos danificaram 21 residências e forçaram 20 pessoas a buscarem abrigos públicos. Em Nova Esperança do Sudoeste, ao menos duas mortes foram registradas. Em Verê, uma mulher com idade entre 35 e 40 anos está desaparecida após uma casa ser arrastada pela enxurrada.

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O impacto no fornecimento de eletricidade concentrou-se principalmente nas regiões Oeste, com 83,4 mil imóveis desligados, Sudoeste, que somou 55 mil, e Centro-Sul, com 33,3 mil unidades afetadas no início da noite, segundo dados da Companhia Paranaense de Energia (Copel), que mantém equipes em campo para reparar a rede. Já o levantamento da Defesa Civil aponta que o município de Verê registrou o maior número de moradores atingidos pelos temporais, totalizando 306 pessoas, seguido por Vitorino, com 80, enquanto os desabrigados concentraram-se em Renascença.

Na região sudoeste, a força das águas exigiu a mobilização do Corpo de Bombeiros e de voluntários com o auxílio de embarcações para resgatar pessoas ilhadas. Em Nova Esperança do Sudoeste, imagens registraram automóveis sendo arrastado pela correnteza. A água também invadiu comércios e transformou as ruas da cidade em um verdadeiro lamaçal. O asfalto da rodovia de acesso ao município foi levantado e chegou a ser deslocado por vários metros

Outro caso grave ocorreu em Coronel Vivida, onde a enxurrada invadiu uma farmácia durante a tarde e causou um prejuízo estimado pelo proprietário em R$ 300 mil apenas em mercadorias. Vídeos gravados no interior do estabelecimento mostram a correnteza tomando os corredores, arrastando embalagens, tombando móveis, retorcendo estruturas metálicas e destruindo parte do forro. Três pessoas estavam no imóvel no momento da inundação e conseguiram sair em segurança, mas o valor total dos danos estruturais e mobiliários ainda não foi calculado.

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Já em Verê, imagens que circulam nas redes sociais mostram uma cena impressionante: uma casa sendo arrastada pela correnteza. Além disso, comércios, calçadas e o próprio asfalto foram destruídos.

Os estragos pelo estado foram causados por altos índices de precipitação monitorados pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) e pelo Instituto Água e Terra (IAT), que registraram volumes superiores a 50 milímetros em cinco cidades até as 16h15. Francisco Beltrão teve o maior acumulado, atingindo 106,8 milímetros, seguido por Pato Branco, com 87,6 milímetros, Bom Sucesso do Sul, com 74 milímetros, Capanema, com 60,2 milímetros, e Toledo, com 55,6 milímetros. Também houve registro de rajadas de vento acima de 80 km/h em Laranjeiras do Sul, Ubiratã e Palmas, município que marcou o pico de 85,3 km/h, enquanto as autoridades estaduais seguem apurando a extensão completa dos prejuízos.