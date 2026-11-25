



Um recém-nascido foi resgatado de uma residência invadida pela água durante uma enxurrada em Santo Antônio do Sudoeste, no Sudoeste do Paraná, na terça-feira (24). O município fica na fronteira entre o Brasil e a Argentina, e a operação contou com o apoio de bombeiros argentinos, além de ter retirado em segurança os demais moradores do imóvel.

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De acordo com apuração da RPC, não havia barcos disponíveis no instante do salvamento, motivo pelo qual o bebê foi colocado dentro de uma banheira e retirado flutuando pela água. Ainda conforme o Corpo de Bombeiros, mais de dez famílias precisaram ser encaminhadas para abrigos municipais na região.

As fortes chuvas associadas à passagem de uma frente fria castigam o Paraná desde segunda-feira (23) e já provocaram seis mortes confirmadas no estado. Na manhã desta quarta-feira (25), o coronel Ivan Ricardo Fernandes, da Defesa Civil, informou que cerca de 40 municípios registraram desastres.

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Entre os óbitos confirmados, as duas primeiras vítimas foram um casal de idosos em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, na segunda-feira: Antonio Ferreira, de 81 anos, e Clotilde Ferreira, de 76, que morreram afogados dentro da própria casa durante um alagamento. Na terça-feira (24), outras duas mortes ocorreram em Nova Esperança do Sudoeste, segundo o Corpo de Bombeiros, sem divulgação das identidades até o fechamento do texto.

Também na terça-feira, Marilene Rodrigues, de 35 anos, desapareceu em uma enxurrada em Verê, no Sudoeste, e teve o corpo localizado na manhã desta quarta-feira perto de um carrinho de coleta de recicláveis, nas imediações do barracão onde trabalhava com a família. Já na área rural de Mato Rico, na região central do estado, o trabalhador Ivanildo Mendes, de 25 anos, morreu na terça-feira após tentar atravessar de moto uma estrada alagada e ser levado pela correnteza junto com o veículo.

O boletim divulgado pela Defesa Civil às 12h contabilizou 10.837 pessoas afetadas em todo o estado, com 2.454 desalojados e 242 desabrigados, além de 1.655 imóveis danificados e 13 casas destruídas. Ampére concentra o maior número de atingidos, com 4.702 pessoas, seguida por Palmas, no Sul, com 1.400, enquanto abrigos foram estruturados em Francisco Beltrão, Nova Esperança do Sudoeste, Ampére e Santo Antônio do Sudoeste, e equipes com embarcações atuam no socorro a moradores ilhados no Sudoeste.

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As fortes chuvas associadas à passagem de uma frente fria castigam o Paraná desde segunda-feira (23) - Foto: Reprodução As fortes chuvas associadas à passagem de uma frente fria castigam o Paraná desde segunda-feira (23) - Foto: Reprodução

Os acumulados de chuva medidos pelas estações do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) e do Instituto Água e Terra (IAT) até as 16h15 apontaram volumes acima de 50 milímetros em cinco cidades: Francisco Beltrão, com 106,8 mm; Pato Branco, com 87,6 mm; Bom Sucesso do Sul, com 74 mm; Capanema, com 60,2 mm; e Toledo, com 55,6 mm. Os ventos também superaram os 80 km/h em Palmas, Laranjeiras do Sul e Ubiratã, atingindo o pico de 85,3 km/h em Palmas.