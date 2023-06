Envolvido no ataque em Cambé é preso em Pernambuco; entenda

Mais um envolvido sob suspeita de participar no planejamento do ataque a tiros ao Colégio Estadual Helena Kolody, em Cambé, norte do Paraná, ocorrido na última segunda-feira (19), foi preso. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, um jovem, de 18 anos, foi detido na tarde desta quarta-feira (21) em Gravatá, interior de Pernambuco.

continua após publicidade

O rapaz foi detido após expedição de mandado de prisão solicitado pela Polícia Civil do Paraná. Ainda de acordo com a secretaria, o cumprimento contou com auxílio de policiais de Pernambuco e as investigações da PCPR sobre esse caso seguem em andamento.

-LEIA MIAS: Advogado afirma que autor de ataque a escola tinha "mentor"; entenda

continua após publicidade

Ele foi o terceiro homem preso após o crime, que vitimou dois estudantes da escola, Karoline Verri Alves, 17 anos, e Luan Augusto, 16 anos. O autor dos disparos, de 21 anos, foi detido ainda na instituição de ensino e um outro homem, também de 21 anos, foi preso no final da tarde de segunda-feira.

O autor dos disparos foi encontrado morto por volta das 23h30 de terça-feira (20) na Casa de Custódia de Londrina, onde estava detido.

-LEIA MAIS: Terceiro suspeito preso por ataque em Cambé tinha material tático

Siga o TNOnline no Google News