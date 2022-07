Entregadora sofre acidente fatal na PR-467 enquanto trabalhava

Da Redação

Cristiane sofreu múltiplas e uma parada cardiorrespiratória

Um acidente fatal foi registrado na noite de sábado (9), na PR-467, no trecho urbano de Cascavel, Paraná. De acordo com a polícia, uma motociclista que trabalhava como entregadora foi atingida por um carro.

O trecho onde ocorreu a batida é duplicado, e, com o impacto, a moto da vítima, que foi identificada como Cristiane Pereira Teixeira, de 37 anos, foi parar na pista contrária.

fonte: Divulgação/PRE A motocicleta que a vítima pilotava foi parar na pista contrária

Após a colisão, o motorista do automóvel fugiu do local sem prestar socorro.

Segundo as autoridades, Cristiane sofreu múltiplas fraturas e uma parada cardiorrespiratória. Testemunhas acionaram uma ambulância, porém, nada pôde ser feito. A mulher morreu no interior do veículo da equipe de socorro.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para recolher o corpo de Cristiane.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que tenta localizar o responsável pelo acidente.

fonte: Divulgação/PRE O motorista que se envolveu no acidente fugiu sem prestar socorro

