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CURITIBA

Entregador paranaense morre trabalhando ao bater de moto em placa de sinalização

Marlon morava na região e havia iniciado recentemente o trabalho como entregador para aumentar a renda da família

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.07.2026, 10:41:38 Editado em 05.07.2026, 10:41:33
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Entregador paranaense morre trabalhando ao bater de moto em placa de sinalização
Autor Os socorristas realizaram manobras de reanimação por mais de meia hora, mas ele não resistiu - Foto: Reprodução/Rede Massa

Um motociclista morreu na noite de sábado (04) após um acidente na Rua Paul Garfunkel, no bairro Cidade Industrial de Curitiba (CIC). A vítima, identificada apenas como Marlon, perdeu o controle da motocicleta e bateu contra uma placa de sinalização. As circunstâncias do acidente serão apuradas pela Polícia Civil do Paraná (PCPR).

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Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e encontraram o motociclista em estado grave. Os socorristas realizaram manobras de reanimação por mais de meia hora, mas ele não resistiu e teve a morte confirmada no local.

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Marlon morava na região e havia iniciado recentemente o trabalho como entregador para aumentar a renda da família. O acidente ocorreu em um trecho reto da via, que possui iluminação pública e sinalização. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

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acidente fatal CIC Curitiba Entregador Motoboy NOTÍCIAS Segurança no Trânsito
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