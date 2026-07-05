Entregador paranaense morre trabalhando ao bater de moto em placa de sinalização
Marlon morava na região e havia iniciado recentemente o trabalho como entregador para aumentar a renda da família
Um motociclista morreu na noite de sábado (04) após um acidente na Rua Paul Garfunkel, no bairro Cidade Industrial de Curitiba (CIC). A vítima, identificada apenas como Marlon, perdeu o controle da motocicleta e bateu contra uma placa de sinalização. As circunstâncias do acidente serão apuradas pela Polícia Civil do Paraná (PCPR).
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Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e encontraram o motociclista em estado grave. Os socorristas realizaram manobras de reanimação por mais de meia hora, mas ele não resistiu e teve a morte confirmada no local.
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Marlon morava na região e havia iniciado recentemente o trabalho como entregador para aumentar a renda da família. O acidente ocorreu em um trecho reto da via, que possui iluminação pública e sinalização. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).