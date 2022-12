Entregador morre ao bater moto em caminhão e ser jogado contra poste

Da Redação

A motocicleta teria sido alugada a poucos dias pela vítima, que trabalhava com aplicativos de entrega

Um homem de 56 anos morreu na noite desta sexta-feira (30), em um grave acidente em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná. O homem pilotava uma motocicleta e bateu em um caminhão ao furar um sinal vermelho.

O acidente aconteceu na rua Tavares de Lyra, em São José dos Pinhais, durante a noite de sexta (30). O motociclista, identificado como Aldemir Antônio, de 56 nos, teria furado o sinal vermelho e foi atingido por um caminhão. Com a pancada, Aldemir teria sido projetado contra um poste, batendo violentamente.

O Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) chegou a ser acionado e prestou os primeiros socorros à vítima. Porém, o homem não resistiu e morreu ainda no local.

Segundo informações apuradas pela imprensa no local, a vítima teria chegado do Pará, com a família, apenas a uma semana, em busca de oportunidades. Ele teria alugado a motocicleta para trabalhar com aplicativos de entregas.

Com Informações Banda B

