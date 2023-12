Entregador de 20 anos morre ao bater de moto contra Fiorino

Siga o TNOnline no Google News

O motociclista que morreu após um acidente envolvendo dois carros na manhã deste domingo (17), em Maringá (PR). foi identificado como Geraldo Pereira de Araújo Júnior, de 20 anos. O acidente foi registrado na Rua Dolores Duran, no Conjunto Residencial Cidade Alta.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motoboy seguia pela Rua Maysa, quando avançou a preferencial com a Rua Dolores Duran e bateu na lateral de um Fiat Fiorino. Com o impacto da batida, a Fiorino atingiu um Ford Fiesta.

Socorristas do Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foram acionados, mas o rapaz já estava morto.

O local foi isolado e o Instituto de Criminalística foi acionado. Após o trabalho de praxe, o corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal de Maringá. O rapaz trabalhava com entregas de bolos e morava na Zona 6 de Maringá.

O motorista da Fiorino não ficou ferido. É o segundo acidente que ele sofre em uma semana. Na tarde do último dia 9 de dezembro o motorista bateu contra uma Honda Biz no bairro Jardim América. A condutora da moto sofreu fraturas na perna.

As informações são do GMC Online e do Plantão Maringá

