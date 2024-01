Entidades sociais ganham prêmios de R$ 5 mil do Nota Paraná; confira

O Nota Paraná, vinculado à Secretaria de Estado da Fazenda, contemplou entidades sociais com prêmios de R$ 5 mil e R$ 100, no sorteio desta quinta-feira (11). Ao todo, 1.665 instituições que atuam nas áreas de assistência social, educação, saúde e geração de emprego concorreram aos prêmios neste mês de janeiro.

Uma dessas instituições contempladas com valor de R$ 5 mil é a ONG Amor Viral de Campo Largo, da Região Metropolitana de Curitiba. Fundada em 2015, com caráter filantrópico e educacional, a entidade oferta assistência, serviços, programas e projetos que auxiliem no desenvolvimento integral das famílias e indivíduos que se encontram em risco de vulnerabilidade social. Atualmente a organização atende 150 crianças nos Projetos Guerreiros da Paz e Gol da Vida.

“Nós da Associação Amor Viral somos muito gratos ao programa, pois ele representa nossa maior fonte de renda, o que possibilita atendermos tantas pessoas nas diversas áreas que atuamos. Esse valor vai fazer toda a diferença aqui na vida das pessoas, especialmente das crianças”, diz o diretor executivo da ONG, Elias Azeredo.

Marta Gambini, coordenadora do Nota Paraná, explica que os 40 prêmios de R$ 5 mil foram introduzidos no ano passado. Antes, 10 instituições recebiam R$ 20 mil cada. “A novidade foi solicitada pelas organizações sociais, para que mais entidades fossem contempladas nos sorteios. Com esses sorteios, as entidades ganham valores bem expressivos e significativos do programa e isso faz toda a diferença na manutenção dos seus projetos”, afirma.

INSTITUIÇÕES:

Foram distribuídos 40 prêmios de R$ 5 mil para instituições dos seguintes municípios: Alto Piquiri, Andirá, Assis Chateaubriand, Bela Vista do Paraíso, Cambé, Campo Largo, Cascavel, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Irati, Lobato, Londrina, Manoel Ribas, Maringá, Morretes, Palmeira, Paranavaí, Pato Branco, Pinhão, Ponta Grossa, Presidente Castelo Branco, Quitandinha, Reserva, São José dos Pinhais e Terra Rica. A lista completa das organizações sorteadas pode ser conferida através deste link.

COMO DOAR:

Para ajudar as instituições, o cidadão pode doar as notas fiscais em que não informa seu CPF. Assim, os bilhetes para concorrer aos sorteios, concedidos de acordo com as compras, vão para a entidade, que terá mais chances de ser contemplada.

O consumidor pode vincular o CPF ao CNPJ de uma instituição social cadastrada para a transferência automática do crédito. Há três outras formas de efetivar a doação: por meio da aba “Minhas Doações” do site do Nota Paraná, onde é necessário inserir CPF, senha e a chave de acesso da nota fiscal, e pelo aplicativo do Nota Paraná, disponível para Android e iOS, em que é necessário escolher a opção “Doações”, buscar a entidade desejada e ler o QR Code da nota fiscal.

Por fim, a nota fiscal também pode ser depositada em urnas disponibilizadas pelas entidades nos estabelecimentos comerciais.

COMO PARTICIPAR:

Participar do Programa é simples: ao efetuar compras nos estabelecimentos comerciais do Estado, os consumidores cadastrados devem solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal. Essa prática possibilita a acumulação de créditos, os quais podem ser transferidos para a conta bancária do participante ou utilizados para abater valores do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Cada nota fiscal com CPF inserido gera bilhetes para concorrer nos sorteios mensais.

Para se cadastrar, basta acessar o site, clicar na opção “cadastre-se” e preencher a ficha com os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal.

