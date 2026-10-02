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LANDSPOUT

Entenda o tornado landspout registrado no Paraná

Classificado como landspout pelo Simepar, fenômeno tem menor poder destrutivo e nasce perto do solo.

Escrito por Da Redação
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Entenda o tornado landspout registrado no Paraná
Autor Foto: Reprodução

Um tornado de curta duração e baixa intensidade foi registrado por volta das 12h desta quinta-feira (1º) no limite entre os municípios de Carambeí e Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais do Paraná. Segundo análise técnica do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o evento foi classificado como um tornado do tipo landspout.

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Ao contrário dos tornados convencionais, que surgem a partir de tempestades severas conhecidas como supercélulas, o landspout origina-se de pequenos redemoinhos de ar formados nas proximidades da superfície terrestre. O choque dessas correntes locais com a base das nuvens gera uma coluna de ar em rotação visível a olho nu, com formato semelhante ao de um tornado tradicional, porém com dinâmica de formação distinta.

Apesar do impacto visual registrado por moradores em fotos e vídeos nas redes sociais, o fenômeno apresentou baixo potencial destrutivo. O Simepar esclareceu que a ocorrência não entra para a contagem oficial de tornados do órgão estadual nem recebe classificação na escala Fujita — sistema internacional empregado para medir a força dos ventos com base nos estragos provocados em estruturas urbanas e na vegetação.

Especialistas explicam que os tornados landspout costumam dissipar-se rapidamente e possuem energia consideravelmente inferior aos eventos associados a nuvens supercelulares. O registro ocorre em meio a um período de instabilidade atmosférica no Paraná, marcado pelo avanço de frentes frias e alertas para tempestades pontuais no Estado.

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análise meteorológica clima Paraná fenômenos naturais landspout tempestades tornado
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