Entenda megaoperação contra o PCC que cumpriu mandados em Jandaia do Sul

Uma megaoperação contra o Primeiro Comando da Capital (PCC), considerada a maior organização criminosa do país, mobilizou cerca de mil policiais na manhã desta segunda-feira (15) para o cumprimento de 559 mandados judiciais no Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. A ação, batizada de Operação Panóptico (Convergência Nacional PR-01), teve como foco principal desarticular lideranças e integrantes da facção que continuam a comandar atividades criminosas de dentro do sistema prisional. Na região, houve cumprimento de mandados em Jandaia do Sul.

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Ao todo, as equipes policiais saíram às ruas para cumprir 304 mandados de prisão e 255 de busca e apreensão. Como boa parte dos alvos já se encontra no sistema penitenciário, 176 mandados de prisão e 92 de busca foram executados diretamente no interior de unidades prisionais. A ofensiva é coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Paraná (MP-PR), em força-tarefa integrada com as polícias Militar, Civil, Penal e Científica da Secretaria de Segurança Pública do estado.

As investigações que culminaram na operação começaram no final de 2025 e abrangeram todas as regiões paranaenses, com ordens judiciais expedidas por diversas comarcas. Segundo nota oficial divulgada pelo MP-PR, o principal objetivo da investida é responsabilizar criminalmente o maior número possível de membros do grupo, enfraquecer a atuação da facção em território paranaense, recolher novas provas e interromper imediatamente a continuidade das práticas criminosas articuladas pelos detentos.

O cerco policial concentrou-se majoritariamente no Paraná, atingindo municípios como Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, Guarapuava e Paranaguá, além de dezenas de outras cidades do interior do estado. Fora do território paranaense, as buscas e prisões foram estendidas para os municípios de Naviraí, no Mato Grosso do Sul, Joinville, em Santa Catarina, e Bauru e Itapecerica da Serra, no estado de São Paulo.

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Veja, abaixo, as cidades dos alvos

Astorga (PR);

Arapoti (PR);

Candói (PR);

Cascavel (PR);

Cianorte (PR);

Cruzeiro do Oeste (PR);

Curitiba (PR);

Foz do Iguaçu (PR);

Francisco Beltrão (PR);

Guaíra (PR);

Guarapuava (PR);

Irati (PR);

Jandaia do Sul (PR);

Laranjeiras do Sul (PR);

Loanda (PR);

Londrina (PR);

Manoel Ribas (PR);

Maringá (PR);

Nova Londrina (PR);

Paraíso do Norte (PR);

Paranavaí (PR);

Paranacity (PR);

Piraquara (PR);

Ponta Grossa (PR);

Porecatu (PR);

Prudentópolis (PR);

Roncador (PR);

Santo Antônio da Platina (PR);

São José dos Pinhais (PR);

Sarandi (PR);

Sengés (PR);

Telêmaco Borba (PR);

Umuarama (PR);

União da Vitória (PR);

Naviraí (MS);

Joinville (SC);

Bauru (SP);

e Itapecerica da Serra (SP).



