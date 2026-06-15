Entenda megaoperação contra o PCC que cumpriu mandados em Jandaia do Sul
Operação Panóptico cumpriu mais de 260 mandados dentro de prisões do Sul e do Centro-Oeste para desarticular a cúpula do grupo
Uma megaoperação contra o Primeiro Comando da Capital (PCC), considerada a maior organização criminosa do país, mobilizou cerca de mil policiais na manhã desta segunda-feira (15) para o cumprimento de 559 mandados judiciais no Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. A ação, batizada de Operação Panóptico (Convergência Nacional PR-01), teve como foco principal desarticular lideranças e integrantes da facção que continuam a comandar atividades criminosas de dentro do sistema prisional. Na região, houve cumprimento de mandados em Jandaia do Sul.
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Ao todo, as equipes policiais saíram às ruas para cumprir 304 mandados de prisão e 255 de busca e apreensão. Como boa parte dos alvos já se encontra no sistema penitenciário, 176 mandados de prisão e 92 de busca foram executados diretamente no interior de unidades prisionais. A ofensiva é coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Paraná (MP-PR), em força-tarefa integrada com as polícias Militar, Civil, Penal e Científica da Secretaria de Segurança Pública do estado.
As investigações que culminaram na operação começaram no final de 2025 e abrangeram todas as regiões paranaenses, com ordens judiciais expedidas por diversas comarcas. Segundo nota oficial divulgada pelo MP-PR, o principal objetivo da investida é responsabilizar criminalmente o maior número possível de membros do grupo, enfraquecer a atuação da facção em território paranaense, recolher novas provas e interromper imediatamente a continuidade das práticas criminosas articuladas pelos detentos.
O cerco policial concentrou-se majoritariamente no Paraná, atingindo municípios como Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, Guarapuava e Paranaguá, além de dezenas de outras cidades do interior do estado. Fora do território paranaense, as buscas e prisões foram estendidas para os municípios de Naviraí, no Mato Grosso do Sul, Joinville, em Santa Catarina, e Bauru e Itapecerica da Serra, no estado de São Paulo.
Veja, abaixo, as cidades dos alvos
- Astorga (PR);
- Arapoti (PR);
- Candói (PR);
- Cascavel (PR);
- Cianorte (PR);
- Cruzeiro do Oeste (PR);
- Curitiba (PR);
- Foz do Iguaçu (PR);
- Francisco Beltrão (PR);
- Guaíra (PR);
- Guarapuava (PR);
- Irati (PR);
- Jandaia do Sul (PR);
- Laranjeiras do Sul (PR);
- Loanda (PR);
- Londrina (PR);
- Manoel Ribas (PR);
- Maringá (PR);
- Nova Londrina (PR);
- Paraíso do Norte (PR);
- Paranavaí (PR);
- Paranacity (PR);
- Piraquara (PR);
- Ponta Grossa (PR);
- Porecatu (PR);
- Prudentópolis (PR);
- Roncador (PR);
- Santo Antônio da Platina (PR);
- São José dos Pinhais (PR);
- Sarandi (PR);
- Sengés (PR);
- Telêmaco Borba (PR);
- Umuarama (PR);
- União da Vitória (PR);
- Naviraí (MS);
- Joinville (SC);
- Bauru (SP);
- e Itapecerica da Serra (SP).