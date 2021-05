Enteados esfaqueiam padrasto durante briga

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Um homem de 58 anos ficou ferido após ser atingido por golpes de faca no distrito de Vidigal, em Cianorte, na noite deste sábado (8). A Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 21h para atender a ocorrência de briga entre padrasto e enteados.

De acordo com a Polícia Militar (PM) a briga seria entre dois homens e uma mulher e que ela estaria com uma faca e já havia desferido golpes contra o padrasto.

No local os policiais constataram o fato. O homem ferido foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu e levado para atendimento médico na Santa Casa.

Testemunhas relataram para polícia que um dos agressores chutava e dava soco na vítima e a mulher efetuou os golpes de faca.

O homem de 39 anos e a mulher de 22 anos conseguiram fugir, mas na sequência foram encontrados e presos. Ambos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil.

