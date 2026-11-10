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Enteado é suspeito de matar padrasto a tiros após defender a mãe no PR

Segundo a PM, a discussão ocorreu na casa da companheira da vítima

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Enteado é suspeito de matar padrasto a tiros após defender a mãe no PR
Autor O homem chegou a ser atingido com um taco de beisebol durante o confronto - Foto: Divulgação

Um homem de 46 anos morreu após ser baleado na noite de segunda-feira (9), no bairro Cidade Jardim, em Paiçandu, na região de Maringá. Segundo a Polícia Militar (PM), o principal suspeito é o filho da companheira da vítima, de 30 anos. Ele teria intervindo em uma discussão para defender a mãe.

-LEIA MAIS:Colisões no litoral do PR deixam três mortos e dois feridos graves

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De acordo com a PM, o casal estava se separando. O homem foi até a casa da mulher e, durante a discussão, teria tentado agredi-la. O filho dela interveio e houve luta corporal. A filha e o genro da mulher também teriam participado da briga.

O homem chegou a ser atingido com um taco de beisebol durante o confronto. Testemunhas relataram à PM que ele teria chegado armado ao imóvel e que familiares conseguiram tirar a arma dele.

Após a briga, o homem teria subido em uma motocicleta para deixar o local quando foi baleado. Segundo as informações repassadas à PM, o enteado teria feito os disparos, que atingiram principalmente a cabeça da vítima.

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O homem caiu em uma esquina próxima à casa. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e constatou a morte no local. A Polícia Civil vai apurar as circunstâncias do homicídio e a participação das pessoas envolvidas na briga.

Com informações doGMC Online.

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Crime investigação notícias do PR Paiçandu segurança pública violência domestica
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