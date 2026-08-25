Engenheiro, esposa médica e filho estudante são achados mortos em condomínio no PR

O apartamento da família foi arrombado após profissionais do condomínio desconfiarem do latido do cachorro

Uma família foi encontrada morta dentro de um apartamento no bairro Água Verde, em Curitiba (PR), na tarde desta terça-feira (25). Os corpos de um homem, uma mulher e um jovem foram localizados em um condomínio residencial na Rua Guilherme Pugsley.

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Segundo informações iniciais apuradas, o homem, de 50 anos, teria matado a mulher, de 57, e o filho do casal, de 21, antes de tirar a própria vida. As circunstâncias do caso ainda serão investigadas.

A mulher era médica pediatra. O homem era formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). O filho era estudante de Engenharia Mecatrônica na Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR).

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Motivação pode estar ligada a problemas financeiros

A morte da família pode ter sido motivada por problemas financeiros. De acordo com apuração, o homem passava por dificuldades financeiras. A empresa do engenheiro civil teria declarado falência, mas ele manteve a informação em sigilo para os familiares.

Por conta das dívidas, um imóvel da família chegou a ir a leilão. Na última sexta-feira (21), o homem decidiu contar para a mulher e o filho sobre a situação financeira. Desde então, os três não foram mais vistos.

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O apartamento da família foi arrombado após profissionais do condomínio desconfiarem do latido do cachorro. Os carros do casal permaneceram no estacionamento, o que levantou suspeita pela falta de informações. Existe a possibilidade de as vítimas estarem mortas no local desde sexta-feira (21).

A área permanece isolada para o trabalho das equipes de segurança e para a realização dos procedimentos necessários. Mais informações sobre o caso devem ser divulgadas pelas autoridades após a chegada das equipes ao condomínio.