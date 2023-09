Engenheiro agrônomo morre carbonizado em acidente no Noroeste do PR

Um motorista, de 30 anos, morreu carbonizado após bater o carro que dirigia na traseira de um caminhão na rodovia PR-317 em Diamante do Norte, no Noroeste do Paraná, na noite desta sexta-feira (8). De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a vítima foi identificada como Rafael Koos. O jovem era engenheiro agrônomo.

continua após publicidade

Segundo a corporação, o agrônomo seguia na pista sentido terra Rica, quando o motorista do caminhão envolvido na tragédia sentiu um impacto na traseira do veículo. O carro dirigido pela vítima, uma picape, pegou fogo e o caminhão, com placas de Maringá, tombou às margens da rodovia.

- LEIA MAIS: Acidente entre dois ônibus deixa 40 feridos em Curitiba

continua após publicidade

O condutor da carreta, um homem de 40 anos, não ficou ferido e recusou atendimento médico. O corpo de Rafael Koos foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Paranavaí.

Por conta da batida, parte da pista ficou interditada devido ao vazamento de óleo e para a retirada dos veículos. A Brigada Comunitária de Terra Rica foi acionada para conter as chamas.

Foto por Brigada Comunitária de Terra Rica

Siga o TNOnline no Google News