Engavetamento na BR-376 deixa dois feridos no trecho entre Sarandi e Marialva

Batida aconteceu após um carro atingir a traseira de uma picape, que foi projetada contra um terceiro veículo

Um engavetamento envolvendo três veículos de passeio deixou duas pessoas feridas na tarde desta sexta-feira (25), na rodovia BR-376, no trecho de divisa entre os municípios de Sarandi e Marialva. A ocorrência foi registrada na pista que segue no sentido a Maringá, em um momento em que o trânsito da região apresentava lentidão devido ao fluxo intenso de automóveis e caminhões.

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De acordo com os levantamentos feitos no local pela Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu quando um Volkswagen Golf branco atingiu a traseira de uma Fiat Strada, também branca. Com a força do impacto, a picape foi arremessada para frente e acabou colidindo contra a traseira de um Volkswagen Gol que seguia logo à frente.

O motorista da Strada sofreu escoriações leves e precisou ser encaminhado para atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Sarandi. O condutor do Golf, embora não apresentasse lesões aparentes, queixou-se de tontura após a batida e foi levado ao Hospital Universitário de Maringá para a realização de exames complementares. Já o homem que dirigia o Gol escapou ileso.

Durante o atendimento à ocorrência, os condutores do Golf e do Gol foram submetidos ao teste do bafômetro, que confirmou que nenhum deles havia ingerido bebida alcoólica. O tráfego no trecho precisou ser canalizado para apenas uma faixa, o que gerou retenção temporária de veículos na rodovia. Por volta das 15h30, após o socorro às vítimas e a remoção dos carros danificados, as duas faixas foram totalmente liberadas. As causas exatas da colisão serão detalhadas em um laudo pericial que será confeccionado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).