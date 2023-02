Engavetamento na BR-116 causa interdição e mais de 14 Km de fila

Da Redação

O acidente aconteceu no trecho conhecido como Contorno Leste, em São José dos Pinhais

Um engavetamento envolvendo nove veículos causou a interdição da BR-116, na manhã desta quinta-feira (02). O acidente aconteceu no trecho conhecido como Contorno Leste, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, Paraná.

De acordo com informações da concessionária que administra a rodovia, a Arteris Litoral Sul, o engavetamento causou cerca de 14 quilômetros de congestionamento na faixa da esquerda, sentido Foz do Iguaçu.

Conforme apurações iniciais, dois caminhões e sete carros estariam envolvidos no acidente. Apenas uma pessoa ficou ferida levemente. A vítima foi socorrida pela ambulância da concessionária e recusou ser encaminhada para o hospital.

Até o momento, não há informações sobre as causas do acidente que aconteceu na altura do quilômetro 107,4 da rodovia.





