Da Redação

Engavetamento envolve pelo menos 7 veículos na BR-369, no Paraná

Pelo menos 7 veículos se envolveram em um engavetamento na manhã desta sexta-feira (25), na PR-986, que se inicia e termina no entroncamento com a BR-369, em Cambé, no Norte do Paraná. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) se encontra no local.

Conforme informações de testemunhas, o acidente ocorreu nas proximidades do Centro de Distribuição do Super Muffato, entre Rolândia e Cambé, devido a obras que estão sendo feitas na trincheira da Bratislava. Segundo trabalhadores de estabelecimentos da região, o trânsito está complicado no local.

Vídeos e fotos estão circulando nas redes sociais e no aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp. Nas imagens, é possível notar que os veículos envolvidos ficaram danificados. O bloqueio na rodovia causou um congestionamento que se aproxima de Rolândia.



Ninguém ficou ferido.

null - Vídeo por: tnonline

null - Vídeo por: Divulgação/WhatsApp

fonte: Fernando Colares/WhatsApp

Matéria em atualização*