Engavetamento envolve oito veículos na PR-445; gestante ficou ferida

Da Redação

O acidente foi registrado em Cambé

Oito veículos se envolveram em um grave acidente de trânsito na manhã desta terça-feira (18), na PR-445, no município de Cambé, norte do Paraná. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foi acionada para atender o engavetamento.

Conforme informações da corporação, o acidente aconteceu quando os automóveis trafegavam no sentido da BR-369 para Tamarana. Um dos veículos freou bruscamente e os demais bateram na sequência. O causador do engavetamento fugiu do local.

Uma gestante, de 34 anos, que conduzia um Toyota/Etios placas de Londrina, precisou ser encaminhada para o hospital. Ela foi a única pessoa envolvida no acidente que sofreu ferimentos e precisou receber atendimento médico. Os outros motoristas e passageiros não ficaram feridos.

