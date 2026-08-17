Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
ACIDENTE

Engavetamento entre van, caminhão e bitrem deixa dois feridos na BR-369

Acidente ocorreu na altura de Andirá durante manobra de conversão; trânsito no local fluiu sem interrupções

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Engavetamento entre van, caminhão e bitrem deixa dois feridos na BR-369
Autor Acidente ocorreu em Andirá, no Norte do Paraná - Foto: PRF/Divulgação

Uma colisão envolvendo uma van, um caminhão e um bitrem deixou duas pessoas com ferimentos leves nesta segunda-feira (17), na BR-369, no trecho de Andirá, no Norte do Paraná. O acidente aconteceu no momento em que a van tentava realizar uma manobra de conversão para acessar a rodovia em direção a Barra do Jacaré.

-LEIA MAIS: Três ficam feridos após acidente entre dois carros na PR-444 em Arapongas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo o levantamento preliminar da Polícia Rodoviária Federal (PRF), ao tentar acessar o município, a van foi atingida por um caminhão e, em ato contínuo, acabou colidindo contra o bitrem. O condutor da van, de 30 anos, e o passageiro do veículo sofreram lesões leves. Ambos foram socorridos pelas equipes de resgate e encaminhados a unidades de saúde da região para avaliação médica. Os motoristas do caminhão, de 61 anos, e do bitrem não se feriram.

Apesar do impacto entre os três veículos, não houve obstrução da pista e o tráfego permaneceu fluindo normalmente no trecho. A PRF abriu investigação para apurar as causas da ocorrência e reforçou o alerta para que os motoristas redobrem a atenção ao trafegar em acessos a municípios e áreas urbanas, realizando conversões apenas com total garantia de segurança e respeito à sinalização.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Acidentes BR 369 notícias locais segurança transito
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV