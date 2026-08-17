Engavetamento entre van, caminhão e bitrem deixa dois feridos na BR-369

Uma colisão envolvendo uma van, um caminhão e um bitrem deixou duas pessoas com ferimentos leves nesta segunda-feira (17), na BR-369, no trecho de Andirá, no Norte do Paraná. O acidente aconteceu no momento em que a van tentava realizar uma manobra de conversão para acessar a rodovia em direção a Barra do Jacaré.

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Segundo o levantamento preliminar da Polícia Rodoviária Federal (PRF), ao tentar acessar o município, a van foi atingida por um caminhão e, em ato contínuo, acabou colidindo contra o bitrem. O condutor da van, de 30 anos, e o passageiro do veículo sofreram lesões leves. Ambos foram socorridos pelas equipes de resgate e encaminhados a unidades de saúde da região para avaliação médica. Os motoristas do caminhão, de 61 anos, e do bitrem não se feriram.

Apesar do impacto entre os três veículos, não houve obstrução da pista e o tráfego permaneceu fluindo normalmente no trecho. A PRF abriu investigação para apurar as causas da ocorrência e reforçou o alerta para que os motoristas redobrem a atenção ao trafegar em acessos a municípios e áreas urbanas, realizando conversões apenas com total garantia de segurança e respeito à sinalização.