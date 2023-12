Engavetamento entre três veículos mata quatro pessoas no Paraná

Quatro pessoas morreram após um acidente envolvendo três carros na PR-340, em Jaguapitã, no norte do Paraná. A colisão aconteceu na noite de sexta-feira (1) no km 570 da rodovia. Segundo o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), os três veículos trafegavam sentido Guaraci quando engavetaram.

O veículo que trafegava na frente era uma caminhonete Toyota Hilux com placas de Guaraci. O condutor, Antônio Alves da Cruz, de 60 anos, morreu no local, segundo a polícia. O segundo era um carro era um Monza com placas de Porecatu. Nele, estavam dois adultos e um passageiro menor de idade. Os três morreram no local. Nenhum deles teve a identidade revelada.

O terceiro veículo era uma Fiat Strada com placas de Guaraci. O condutor, de 25 anos, teve ferimentos médios e foi encaminhado ao hospital, afirma a polícia.



