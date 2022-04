Da Redação

Engavetamento entre três veículos deixa um morto na BR-376

Um grave acidente na BR-376, deixou uma pessoa morta e três vítimas na tarde deste domingo (17). A colisão envolvendo três veículos, ocorreu no km 544, no trevo de acesso para Witmarsum.

continua após publicidade .

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi uma colisão frontal envolvendo três automóveis do modelo Fiat Strada, Citroen C3 e um Toyota Corola. A ocorrência foi atendida pelas equipes da unidade de São Luiz do Purunã.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as vítimas ficaram presas entre as ferragens dos automóveis. Sendo que uma não resistiu aos ferimentos, uma mulher de 60 anos, em estado grave, foi encaminhada de helicóptero ao Hospital Geral Unimed. As outras duas recusaram atendimento hospitalar.

continua após publicidade .

Além do Corpo de Bombeiros e Siate, Equipes do Samu e o helicóptero do BPMOA foram deslocados ao local para prestar atendimento às vítimas.

A PRF segue no local. O trânsito sentido Curitiba. segue lento, com congestionamento que chega a 3 KM.

Com informações: aRede