Engavetamento entre três caminhões e um carro deixa mulher ferida em Curitiba

Uma mulher de aproximadamente 40 anos ficou ferida após o carro que conduzia ser prensado em um engavetamento envolvendo três caminhões, na manhã desta sexta-feira (18), na BR-376, no Contorno Leste, em Curitiba. O acidente ocorreu por volta das 5h40, na altura do bairro Ganchinho, em um trecho onde o tráfego operava com lentidão em virtude de obras na pista.

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A sucessão de colisões teve início quando uma carreta não conseguiu frear a tempo no congestionamento e atingiu a traseira de um Volkswagen Fox. Com a força do impacto, o automóvel de passeio foi lançado para frente e acabou imprensado entre os veículos pesados. Apesar da gravidade da batida, uma rápida manobra defensiva evitou um desfecho fatal.

Em entrevista à Banda B, o motorista de um dos caminhões atingidos, Adilson da Silva, relatou que o causador do acidente conseguiu direcionar o veículo para o acostamento logo após a batida. Esse movimento deslocou o Fox para a lateral da via, impedindo que o automóvel fosse totalmente esmagado. O caminhoneiro classificou a sobrevivência da motorista como um milagre e destacou que o desvio evitou uma tragédia maior no local.

A condutora do automóvel recebeu os primeiros socorros das equipes de resgate da Autopista Litoral Sul, concessionária responsável pela administração do trecho. Por conta do acidente e do trabalho das equipes de atendimento, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que uma das faixas do Contorno Leste precisou ser interditada, exigindo atenção redobrada dos motoristas que trafegavam pela região.

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Com informações da Banda B