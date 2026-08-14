Engavetamento entre quatro veículos deixa vítima presa nas ferragens no PR

Um engavetamento entre quatro carros foi registrado na manhã desta sexta-feira (14) na Rodovia Deputado João Leopoldo Jacomel, em Piraquara (PR). Segundo o cabo Júlio, do Corpo de Bombeiros, uma vítima que estava no último carro envolvido no acidente teve ferimentos moderados ao ficar presa no veículo.

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No resgate, foi necessário utilizar uma ferramenta de corte para abrir o automóvel e retirar a vítima, que estava no último veículo. Ela sofreu ferimentos moderados e, após ser retirada do carro, foi encaminhada ao Hospital Cajuru.

Uma das possibilidades da causa do engavetamento em Piraquara é que a motorista de um Celta tenha precisado frear bruscamente por causa do acúmulo de água na pista. O fluxo de veículos também era alto no momento da batida.

“Pode ser que a pessoa que estava no Celta tenha freado de emergência por causa da água e o de trás não conseguiu segurar por causa do freio”, disse o cabo em entrevista ao repórter Djalma Malaquias, da Banda B.

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Com informações da Banda B, parceira do TNOnline

