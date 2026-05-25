Engavetamento entre quatro veículos causa morte e bloqueia faixa da BR-277

Um motorista de 51 anos morreu na manhã desta segunda-feira (25) após um grave acidente envolvendo dois carros, um caminhão e uma van no quilômetro 9 da BR-277, em Paranaguá, no Litoral do Paraná. A vítima, que conduzia um Fiat Palio, não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado ainda no local da colisão.

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e deslocou equipes da delegacia de Paranaguá para atender a ocorrência, registrada na pista que segue no sentido a Curitiba. Devido à complexidade do resgate e ao trabalho das autoridades, uma das faixas da rodovia precisou ser interditada, exigindo atenção redobrada dos motoristas que trafegavam pelo trecho.

Até o momento, a PRF não divulgou informações sobre a dinâmica do engavetamento ou as circunstâncias exatas que provocaram a batida. O estado de saúde dos demais motoristas e passageiros envolvidos no acidente também não foi informado pelas equipes de socorro. O caso deverá ser investigado para esclarecer as responsabilidades.