Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Paraná

publicidade
CURITIBA

Engavetamento entre quatro caminhões deixa motorista preso às ferragens no PR

Colisão ocorreu na manhã desta quinta-feira (21) em trecho em obras no sentido Colombo

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.05.2026, 10:57:25 Editado em 21.05.2026, 10:57:20
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Engavetamento entre quatro caminhões deixa motorista preso às ferragens no PR
Autor Acidente envolveu quatro caminhões em Curitiba - Foto: Kainan Lucas/Ric RECORD

Um engavetamento envolvendo quatro caminhões deixou um motorista de aproximadamente 35 anos ferido e preso às ferragens na manhã desta quinta-feira (21), na PR-418, trecho do Contorno Norte, em Curitiba. O acidente ocorreu no sentido Colombo, em uma área da rodovia que atualmente passa por obras. As informações são da Banda B.

-LEIA MAIS: Dois acidentes mobilizam equipes de resgate na BR-376 em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A vítima conduzia um caminhão de cor branca e ficou com as pernas presas na estrutura da cabine após o impacto. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), as equipes de socorro foram acionadas, realizaram o desencarceramento do motorista e o encaminharam ao Hospital do Trabalhador. Apesar do susto, o homem sofreu apenas ferimentos moderados.

O acidente envolveu, no total, dois caminhões de pequeno porte e duas carretas. Segundo informações apuradas pela imprensa local, a colisão ocorreu quando o condutor da última carreta da fila não conseguiu frear a tempo e atingiu a traseira do caminhão branco. Com a força da batida, o veículo foi projetado contra outro caminhão que seguia logo à frente, desencadeando o engavetamento em cadeia.

Por conta da interdição para o resgate da vítima e a remoção dos veículos, o trânsito no Contorno Norte apresentou forte lentidão em ambos os sentidos ao longo da manhã, exigindo paciência e atenção redobrada dos motoristas que precisaram passar pela região.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV