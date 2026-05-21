Engavetamento entre quatro caminhões deixa motorista preso às ferragens no PR

Um engavetamento envolvendo quatro caminhões deixou um motorista de aproximadamente 35 anos ferido e preso às ferragens na manhã desta quinta-feira (21), na PR-418, trecho do Contorno Norte, em Curitiba. O acidente ocorreu no sentido Colombo, em uma área da rodovia que atualmente passa por obras. As informações são da Banda B.

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A vítima conduzia um caminhão de cor branca e ficou com as pernas presas na estrutura da cabine após o impacto. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), as equipes de socorro foram acionadas, realizaram o desencarceramento do motorista e o encaminharam ao Hospital do Trabalhador. Apesar do susto, o homem sofreu apenas ferimentos moderados.

O acidente envolveu, no total, dois caminhões de pequeno porte e duas carretas. Segundo informações apuradas pela imprensa local, a colisão ocorreu quando o condutor da última carreta da fila não conseguiu frear a tempo e atingiu a traseira do caminhão branco. Com a força da batida, o veículo foi projetado contra outro caminhão que seguia logo à frente, desencadeando o engavetamento em cadeia.

Por conta da interdição para o resgate da vítima e a remoção dos veículos, o trânsito no Contorno Norte apresentou forte lentidão em ambos os sentidos ao longo da manhã, exigindo paciência e atenção redobrada dos motoristas que precisaram passar pela região.