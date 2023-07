Engavetamento com seis veículos deixa um motociclista ferido na PR-445

Siga o TNOnline no Google News

Um acidente registrado na manhã desta segunda-feira (3) na altura do quilômetro 79 da PR-445, em Cambé, região metropolitana de Londrina, no Paraná, mobilizou equipes da Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

De acordo com informações da corporação, um engavetamento aconteceu por volta das 8 horas e envolveu cinco carros e uma moto. O motociclista, um homem de 39 anos, sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para a Santa Casa de Cambé.

Os seis veículos transitavam no sentido Londrina a Cambé no momento da colisão complexa. Veja abaixo:

Veículo 1: Fiat Fiorino, com placas de Londrina. O motorista, um homem de 59 anos, não sofreu ferimentos e foi liberado no local.

Veículo 2: Motocicleta Yamaha Fazer, com placa de Cambé. O condutor sofreu ferimentos e foi encaminhado para atendimento médico. A moto foi levada para o pátio do DER Ibiporã, por não haver responsável no local.



Veículo 3: Hyundai HB20, com placas de Londrina. Uma mulher, de 20 anos, dirigia o carro e foi liberada sem ferimentos.



Veículo 4: Jeep Renegade, com placas de Londrina. O condutor de 28 anos também foi liberado sem nenhum ferimento.



Veículo 5: GM Onix, com placas de São Paulo (SP). O motorista, um jovem de 19 anos, foi autuado pelas autoridades e, em seguida, liberado.

Veículo 6: Fiat Idea, com placas de Campo Mourão. O último motorista era um homem, de 34 anos, que não ficou ferido. Ele também foi liberado pelos agentes da PRE.

