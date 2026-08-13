Engavetamento com quatro carretas e dois carros deixa feridos no Paraná

Um engavetamento envolvendo quatro carretas e dois carros deixou duas pessoas feridas e interditou a BR-163, em Lindoeste, no oeste do Paraná, na tarde desta quarta-feira (12). O acidente de grandes proporções ocorreu no quilômetro 167 da rodovia, no perímetro urbano do município, e teria sido provocado por uma falha mecânica em um dos veículos de carga.

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De acordo com as informações preliminares, uma das carretas perdeu os freios enquanto transitava pelo trecho central da via e atingiu os demais veículos em sequência. Desgovernada, a composição derrubou um poste de iluminação, bateu em um utilitário esportivo (SUV) que estava estacionado e só parou a poucos metros da entrada de uma panificadora. O impacto resultou na destruição completa das cabines de pelo menos dois caminhões e em danos severos aos carros de passeio. Parte de uma carga de grãos também acabou derramada sobre o asfalto.

Apesar da gravidade da colisão e do cenário de destruição, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou que não houve mortes. As duas únicas vítimas sofreram ferimentos moderados, receberam os primeiros socorros no local e foram encaminhadas para avaliação médica, enquanto os demais ocupantes saíram ilesos.

O atendimento à ocorrência mobilizou de forma conjunta equipes de resgate, forças de segurança e profissionais da concessionária EPR Iguaçu. Para viabilizar os trabalhos, o tráfego no sentido a Capitão Leônidas Marques precisou ser totalmente bloqueado e desviado para as ruas internas de Lindoeste. O fluxo na rodovia só foi completamente restabelecido por volta das 19h, após a remoção dos veículos e a limpeza total da pista.

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Com informações da Tarobá