Engavetamento com oito veículos deixa sete feridos na BR-277

Um novo engavetamento foi registrado na BR-277 em Morretes, no litoral do Paraná, no início da tarde desta sexta-feira (22). O acidente envolveu oito veículos e deixou sete pessoas feridas.

A rodovia chegou a ficar totalmente interditada por cerca de duas horas. O trânsito foi totalmente liberado por volta das 17h20, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo o Corpo de Bombeiros, os feridos foram encaminhados ao Hospital Regional de Paranaguá. O estado de saúde deles é estável, informou a corporação.

De acordo com a PRF, a colisão foi na altura do quilômetro 25 na pista sentido litoral. Um caminhão e sete carros se envolveram no acidente.

Segundo a Polícia Rodoviária, havia obras na rodovia no trecho pouco a frente do engarrafamento. Um caminhão com soja não conseguiu parar e arrastou sete carros. Um dos veículos atingidos foi parar na pista sentido Curitiba, que ficou totalmente bloqueada por mais de 2h.

OUTRO ENGAVETAMENTO

Em 2 de setembro, um mega-acidente deixou seis mortos na BR-277, cinco no local e uma sexta no hospital. O laudo da Polícia Rodoviária Federal (PRF) concluiu que 94 pessoas e 128 veículos se envolveram no engavetamento que aconteceu em Balsa Nova, Região Metropolitana de Curitiba.



