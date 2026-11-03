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ACIDENTE

Engavetamento com múltiplos veículos deixa um morto e bloqueia a BR-376 no Paraná

Colisão ocorreu no km 673 e pista no sentido Santa Catarina segue totalmente bloqueada sem previsão de liberação

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Engavetamento com múltiplos veículos deixa um morto e bloqueia a BR-376 no Paraná
Autor A vítima fatal é o motorista de um caminhão - Foto: Divulgação/PRF

Um engavetamento envolvendo múltiplos veículos deixou uma pessoa morta e causou a interdição total da BR-376, no início da tarde desta terça-feira (3), em Guaratuba, no Litoral do Paraná. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 673, bloqueando o fluxo de veículos que seguem no sentido Santa Catarina.

A vítima fatal é o motorista de um caminhão, segundo informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Equipes de socorro e agentes da corporação prestam atendimento no local da batida, e até o momento não existe previsão para a liberação da pista.

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O bloqueio já gera ao menos três quilômetros de congestionamento no trecho da rodovia. Diante das retenções e da falta de prazo para normalização do tráfego, as autoridades de trânsito orientam que os motoristas evitem passar pela região e adotem rotas alternativas para a viagem.

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