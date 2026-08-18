Engavetamento com dez veículos deixa dois mortos e cinco feridos graves no PR





Um grave engavetamento envolvendo dez veículos deixou duas pessoas mortas e cinco gravemente feridos na manhã desta terça-feira (18), no km 41 da BR-277, na região do Viaduto dos Padres, trecho de descida da Serra do Mar (PR). A colisão múltipla mobilizou uma grande força-tarefa de resgate e interrompeu o tráfego no trecho que liga Curitiba ao litoral paranaense.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📰 LEIA MAIS: Chacina em Icaraíma: foragidos são presos em SP por morte de cobradores de dívida

De acordo com informações atualizadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente envolveu três caminhões — entre eles dois modelos do tipo cegonha — e sete automóveis de passeio. As cinco vítimas resgatadas em estado grave foram encaminhadas para atendimento médico no Hospital Cajuru, na capital, e no Hospital São José, em São José dos Pinhais.

📲Entre no nosso canal do WhatsApp destinado a notícias do Paraná



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O acionamento do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) ocorreu por volta das 11h. A operação de socorro contou com o apoio de equipes da concessionária responsável pela rodovia e de helicópteros do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) e da PRF para agilizar o transporte dos feridos mais graves. As causas do engavetamento ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.

As causas do engavetamento ainda serão apuradas pelas autoridades competentes - Foto: Divulgação/PRF As causas do engavetamento ainda serão apuradas pelas autoridades competentes - Foto: Divulgação/PRF



