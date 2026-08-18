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NA BR-277

Engavetamento com dez veículos deixa dois mortos e cinco feridos graves no PR

Acidente no km 41 mobilizou helicópteros, bombeiros e equipes da concessionária na altura do Viaduto dos Padres

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Um grave engavetamento envolvendo dez veículos deixou duas pessoas mortas e cinco gravemente feridos na manhã desta terça-feira (18), no km 41 da BR-277, na região do Viaduto dos Padres, trecho de descida da Serra do Mar (PR). A colisão múltipla mobilizou uma grande força-tarefa de resgate e interrompeu o tráfego no trecho que liga Curitiba ao litoral paranaense.

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De acordo com informações atualizadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente envolveu três caminhões — entre eles dois modelos do tipo cegonha — e sete automóveis de passeio. As cinco vítimas resgatadas em estado grave foram encaminhadas para atendimento médico no Hospital Cajuru, na capital, e no Hospital São José, em São José dos Pinhais.

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O acionamento do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) ocorreu por volta das 11h. A operação de socorro contou com o apoio de equipes da concessionária responsável pela rodovia e de helicópteros do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) e da PRF para agilizar o transporte dos feridos mais graves. As causas do engavetamento ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.

Engavetamento com dez veículos deixa dois mortos e cinco feridos graves no PR
AutorAs causas do engavetamento ainda serão apuradas pelas autoridades competentes - Foto: Divulgação/PRF


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