Engavetamento com cinco veículos interdita parcialmente a BR-376

O acidente foi na pista sentido Curitiba

O engavetamento de cinco veículos na BR-376 em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, deixou duas pessoas feridas no fim da tarde desta sexta-feira (12). O acidente foi na pista sentido Curitiba.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ainda atende o local do acidente e levanta o que originou o engavetamento. Em princípio, há carros e caminhões envolvidos no acidente.

A pista que segue de Ponta Grossa a Curitiba está com o fluxo comprometido por causa do acidente e há muito congestionamento na região. Com informações da ricmais.

Outro acidente

Homem morre após veículo colidir contra parede de comércio no Paraná

Um homem de 34 anos morreu após um grave acidente de trânsito registrado na manhã desta sexta-feira (12), na Avenida Universal, em Sarandi, no norte do Paraná.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima ocupava o assento passageiro de um um veículo Volkswagen Gol, com placas de Colorado, que atropelou um pedestre e bateu contra a parede de um estabelecimento comercial. Para ler a matéria completa, acesse aqui.

