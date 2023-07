Engavetamento com caminhão e 15 carros deixa seis feridos no PR

Um engavetamento envolvendo um caminhão e 15 carros deixou seis feridos no final da manhã deste domingo (2) no km 666 da BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná. A informação foi atualizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no início desta tarde.

Um caminhão ficou sem freios na descida da Serra do Mar e provocou o engavetamento. Inicialmente, a informação era de que o veículo de carga teria atingido oito carros. A PRF, no entanto, afirmou que o número de veículos envolvidos no acidente foi maior, chegando a 15.

A rodovia foi interditada pela Polícia Rodoviária Federal e não há previsão de liberação para o tráfego de veículos. Segundo a concessionária Arteris Litoral Sul, que administra o trecho, uma vítima sofreu ferimentos moderados e outras cinco tiveram ferimentos leves.

O caminhão seguia sentido Santa Catarina quando perdeu os freios e atingiu os carros. Fotos divulgadas pelo grupo de WhatsApp "BR-277" mostram os carros destruídos. Um dos veículos ficou embaixo do caminhão e outro pendurado na mureta às margens da pista com as rodas para cima. O caminhão, também, teve a parte frontal destruída.

