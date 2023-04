Engavetamento causa morte de uma mulher e uma criança na BR 376, no PR

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um grave engavetamento com mais de 10 veículos na noite de quinta-feira (6), em Ponta Grossa, deixou pelo menos duas pessoas mortas, na BR-376.

continua após publicidade .

Uma das vítimas é uma criança de sete anos. A outra é uma mulher de 37 anos. Ambas estavam no banco de trás de um Ônix que se envolveu no acidente.

- LEIA MAIS: Acidente de trânsito na PR-182 deixa quatro pessoas feridas

continua após publicidade .

O grave engavetamento envolveu mais de dez veículos e aconteceu no trecho da rodovia que corta o distrito industrial de Ponta Grossa, nas proximidades da empresa Continental.

De acordo com as informações, o acidente foi por volta das 21 horas e teria iniciado com a batida entre uma Scania e um Chevrolet Cruze, resultando na formação de uma fila de veículos.

Um bitrem tracionado por uma Scania de Cascavel não conseguiu frear e saiu para a pista contrária quando colidiu lateralmente com outros dois caminhões, provocando o derramamento de carga de soja sobre a pista.

continua após publicidade .

Em seguida, o bitrem ainda bateu com uma série de automóveis, projetando-os para o canteiro central, até colidir transversalmente com o Onix de Ponta Grossa onde estavam as vítimas fatais.

Pelo menos seis pessoas ficaram feridas no acidente e foram encaminhadas pelas equipes de segurança a hospitais de Ponta Grossa.

Com informações aRede e PRF

Siga o TNOnline no Google News