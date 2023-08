Enfermeiro que sofreu AVE hemorrágico recebe alta

Siga o TNOnline no Google News

Após momentos angustiantes, o enfermeiro Rinaldo Gaia Levandoski, de 36 anos, recebeu alta hospitalar na sexta-feira (11). Ele sofreu um Acidente Vascular Encefálico (AVE) hemorrágico e teve que ser internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Misericórdia de Ponta Grossa.

Após 18 dias na UTI, o enfermeiro foi transferido para um quarto. Diretor de enfermagem do Consórcio Intermunicipal Samu Campos Gerais (CimSamu), Rinaldo sofreu o AVE hemorrágico na madrugada de 15 de julho. Na época, a situação gerou comoção nas redes sociais.

Com a alta hospitalar, o enfermeiro continuará os tratamentos necessários para a sua recuperação.

Com informações do portal aRede, parceiro do TNOnline

