Enfermeira vítima de atropelamento em Maringá morre no hospital

Antonieta da Paixão Silva não resistiu e faleceu no hospital

Uma enfermeira de 56 anos, vítima de atropelamento em Maringá, no norte do Paraná, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital nesta quarta-feira (12). Antonieta da Paixão Silva estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Metropolitano de Sarandi desde o último sábado (8), data do acidente.

Segundo informações da Polícia Civil, ela atravessou a Avenida Colombo de bicicleta quando foi atingida por um Peugeot sendo arremessada por vários metros. O motorista do carro seria um jovem de 20 anos que fugiu do local sem prestar socorro mas foi identificado após a análise de imagens de uma câmera de segurança que registrou o momento do acidente.

ACIDENTE

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) o acidente ocorreu por volta das 6 horas do dia 8 de abril, na Avenida Colombo, próximo do cruzamento com a Avenida Paraná. Antonieta foi socorrida pelo Samu e encaminhada ao hospital com traumatismo craniano. Os familiares da enfermeira autorizaram a doação de órgãos. Já o sepultamento será em Itambé, o horário, contudo, não foi divulgado.

As informações são do Corujão Notícias.

