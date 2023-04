Enfermeira fica gravemente ferida após ser atropelada em Maringá

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Bicicleta usada pela vítima

Uma mulher de 56 anos ficou gravemente ferida após ser atropelada por um carro na manhã deste sábado (8), em Maringá, no norte do Paraná. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) o acidente ocorreu por volta das 6 horas no cruzamento da Avenida Colombo, próximo do cruzamento com a Avenida Paraná.

continua após publicidade .

A vítima é a enfermeira Antonieta da Paixão Silva que atravessou a via de bicicleta quando foi atingida pelo automóvel e foi arremessada por vários metros. O motorista fugiu do local sem prestar socorro e até a publicação desta reportagem, não havia sido identificado.

- LEIA MAIS: Atropelamento no centro de Apucarana mobiliza Corpo de Bombeiros

continua após publicidade .

A vítima foi socorrida por equipes do Siate e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Metropolitano de Sarandi e permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva em estado grave.

As informações são do Corujão Notícias.

Siga o TNOnline no Google News