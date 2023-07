Enfermeira de 45 anos morre em hospital vítima de AVC

Siga o TNOnline no Google News

A enfermeira Ana Lígia Koch Leite, de 45 anos, morreu vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) enquanto recebia atendimentos no Hospital Santa Casa de Misericórdia, em Ponta Grossa, no Paraná. Atualmente, ela trabalhava em São José dos Pinhais e era moradora em Curitiba, na capital paranaense.

De acordo com informações do Portal aRede, o corpo de Ana foi velado na Capela Vaticano, nesta segunda-feira (17). Nas redes sociais, parentes lamentaram o falecimento da enfermeira. “É com pesar que informo o falecimento de Ana Lígia Koch Leite, 45 anos, filha de Marco Antônio Benato e Priscila Koch Leite”.

“Meus sentimentos à família e aos amigos, e que Deus ampare e conforte todos os corações feridos pela dor do Luto”, lamenta uma das postagem nas redes sociais.

