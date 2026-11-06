Enem: Estado organiza transporte para atender estudantes em 336 municípios

Mais de 113,6 mil estudantes da rede estadual do Paraná estão inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que começa neste domingo (8). As provas serão aplicadas em 95 municípios paranaenses diferentes.

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Para facilitar o deslocamento dos candidatos, o Governo do Estado organiza transporte gratuito em 336 municípios, também para o segundo dia de provas, em 15 de novembro.

A iniciativa é da Secretaria da Educação (Seed-PR), com apoio do Departamento de Transporte Escolar (DTE) do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar), dos Núcleos Regionais de Educação (NREs) e das prefeituras municipais.

Alunos que vão prestar o Enem devem ficar atentos: quem pretende utilizar o serviço de transporte deve procurar a direção da escola onde estuda ou o NRE responsável pelo município para confirmar disponibilidade, horários e pontos de embarque dos veículos escolares.

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Confira a lista dos municípios de residência com transporte organizado e suas respectivas cidades de destino: