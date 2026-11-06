Enem: Estado organiza transporte para atender estudantes em 336 municípios
As provas serão aplicadas em 95 municípios paranaenses diferentes
Mais de 113,6 mil estudantes da rede estadual do Paraná estão inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que começa neste domingo (8). As provas serão aplicadas em 95 municípios paranaenses diferentes.
-LEIA MAIS: Provas do Enem começam neste domingo; veja como funciona a pontuação da TRI e da redação
Para facilitar o deslocamento dos candidatos, o Governo do Estado organiza transporte gratuito em 336 municípios, também para o segundo dia de provas, em 15 de novembro.
A iniciativa é da Secretaria da Educação (Seed-PR), com apoio do Departamento de Transporte Escolar (DTE) do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar), dos Núcleos Regionais de Educação (NREs) e das prefeituras municipais.
Alunos que vão prestar o Enem devem ficar atentos: quem pretende utilizar o serviço de transporte deve procurar a direção da escola onde estuda ou o NRE responsável pelo município para confirmar disponibilidade, horários e pontos de embarque dos veículos escolares.
Confira a lista dos municípios de residência com transporte organizado e suas respectivas cidades de destino:
- Abatiá, transporte para Bandeirantes
- Adrianópolis, transporte para Apiaí
- Altamira do Paraná, transporte para Ubiratã
- Alto Paraíso, transporte para Umuarama
- Alto Paraná, transporte para Paranavaí e Nova Esperança
- Alto Piquiri, transporte para Umuarama
- Altônia, transporte para Umuarama
- Alvorada do Sul, transporte para Alvorada do Sul
- Amaporã, transporte para Paranavaí
- Ampére, transporte para Ampére
- Anahy, transporte para Cafelândia
- Andirá, transporte para Jacarezinho e Bandeirantes
- Ângulo, transporte para Maringá e Astorga
- Antonina, transporte para Paranaguá
- Antônio Olinto, transporte para São Mateus do Sul e Rio Negro
- Arapongas, transporte para Arapongas
- Arapoti, transporte para Arapoti
- Arapuã, transporte para Ivaiporã
- Araruna, transporte para Campo Mourão
- Araucária, transporte para Araucária
- Ariranha do Ivaí, transporte para Ivaiporã
- Assaí, transporte para Assaí
- Assis Chateaubriand, transporte para Assis Chateaubriand
- Atalaia, transporte para Astorga
- Balsa Nova, transporte para Campo Largo
- Bandeirantes, transporte para Bandeirantes
- Barbosa Ferraz, transporte para Campo Mourão
- Barra do Jacaré, transporte para Bandeirantes
- Bela Vista da Caroba, transporte para Realeza
- Bela Vista do Paraíso, transporte para Alvorada do Sul e Londrina
- Bituruna, transporte para União da Vitória
- Boa Esperança, transporte para Goioerê e Campo Mourão
- Boa Esperança do Iguaçu, transporte para Dois Vizinhos
- Boa Ventura de São Roque, transporte para Pitanga
- Boa Vista da Aparecida, transporte para Cascavel
- Bocaiúva do Sul, transporte para Colombo
- Bom Sucesso do Sul, transporte para Pato Branco
- Borrazópolis, transporte para Apucarana e Jandaia do Sul
- Braganey, transporte para Cascavel
- Brasilândia do Sul, transporte para Assis Chateaubriand
- Cafeara, transporte para Colorado
- Cafelândia, transporte para Cafelândia
- Cafezal do Sul, transporte para Umuarama
- Califórnia, transporte para Apucarana
- Cambará, transporte para Jacarezinho
- Cambira, transporte para Apucarana e Jandaia do Sul
- Campina da Lagoa, transporte para Ubiratã
- Campo Bonito, transporte para Cascavel
- Campo Largo, transporte para Campo Largo
- Campo Magro, transporte para Campo Magro
- Campo Mourão, transporte para Campo Mourão
- Cândido de Abreu, transporte para Cândido de Abreu
- Cantagalo, transporte para Laranjeiras do Sul
- Capanema, transporte para Capanema
- Capitão Leônidas Marques, transporte para Realeza e Cascavel
- Carlópolis, transporte para Santo Antônio da Platina
- Castro, transporte para Arapoti
- Catanduvas, transporte para Cascavel
- Centenário do Sul, transporte para Porecatu
- Cerro Azul, transporte para Cerro Azul
- Céu Azul, transporte para Cascavel e Medianeira
- Cianorte, transporte para Cianorte
- Cidade Gaúcha, transporte para Cianorte e Umuarama
- Congonhinhas, transporte para Cornélio Procópio
- Conselheiro Mairinck, transporte para Cornélio Procópio e Ibaiti
- Corbélia, transporte para Cascavel e Cafelândia
- Cornélio Procópio, transporte para Cornélio Procópio
- Coronel Domingos Soares, transporte para Palmas
- Coronel Vivida, transporte para Coronel Vivida
- Corumbataí do Sul, transporte para Campo Mourão
- Cruz Machado, transporte para União da Vitória
- Cruzeiro do Iguaçu, transporte para Dois Vizinhos
- Cruzeiro do Oeste, transporte para Umuarama
- Cruzeiro do Sul, transporte para Colorado
- Cruzmaltina, transporte para Ivaiporã e Mauá da Serra
- Curiúva, transporte para Telêmaco Borba
- Diamante D'Oeste, transporte para Santa Helena
- Diamante do Sul, transporte para Laranjeiras do Sul
- Dois Vizinhos, transporte para Dois Vizinhos
- Douradina, transporte para Umuarama
- Doutor Camargo, transporte para Paiçandu e Maringá
- Doutor Ulysses, transporte para Cerro Azul
- Enéas Marques, transporte para Francisco Beltrão
- Engenheiro Beltrão, transporte para Campo Mourão
- Entre Rios do Oeste, transporte para Marechal Cândido Rondon
- Esperança Nova, transporte para Umuarama
- Espigão Alto do Iguaçu, transporte para Quedas do Iguaçu
- Farol, transporte para Campo Mourão
- Faxinal, transporte para Mauá da Serra
- Fazenda Rio Grande, transporte para Fazenda Rio Grande
- Fênix, transporte para Campo Mourão
- Fernandes Pinheiro, transporte para Irati
- Flor da Serra do Sul, transporte para Francisco Beltrão
- Floraí, transporte para Nova Esperança
- Floresta, transporte para Paiçandu e Maringá
- Florestópolis, transporte para Porecatu
- Flórida, transporte para Colorado
- Formosa do Oeste, transporte para Assis Chateaubriand
- Francisco Alves, transporte para Umuarama e Palotina
- General Carneiro, transporte para União da Vitória
- Godoy Moreira, transporte para Ivaiporã
- Goioerê, transporte para Goioerê
- Grandes Rios, transporte para Ivaiporã
- Guaíra, transporte para Guaíra
- Guairaçá, transporte para Paranavaí
- Guamiranga, transporte para Prudentópolis
- Guapirama, transporte para Santo Antônio da Platina
- Guaporema, transporte para Cianorte
- Guaraci, transporte para Astorga
- Guaraniaçu, transporte para Guaraniaçu
- Guaratuba, transporte para Guaratuba
- Honório Serpa, transporte para Coronel Vivida
- Ibaiti, transporte para Ibaiti
- Ibema, transporte para Cascavel
- Icaraíma, transporte para Umuarama
- Iguaraçu, transporte para Maringá e Astorga
- Iguatu, transporte para Cascavel
- Imbaú, transporte para Telêmaco Borba
- Imbituva, transporte para Ponta Grossa e Palmeira e Ivaí e Chopinzinho
- Inácio Martins, transporte para Irati e Guarapuava
- Inajá, transporte para Paranavaí e Colorado
- Indianópolis, transporte para Cianorte
- Ipiranga, transporte para Ponta Grossa e Palmeira e Ivaí e Coronel Vivida
- Iporã, transporte para Umuarama e Palotina
- Iracema do Oeste, transporte para Assis Chateaubriand
- Irati, transporte para Irati
- Iretama, transporte para Campo Mourão
- Itaguajé, transporte para Maringá e Colorado
- Itaipulândia, transporte para São Miguel do Iguaçu e Medianeira
- Itambaracá, transporte para Bandeirantes
- Itambé, transporte para Maringá
- Itapejara d'Oeste, transporte para Pato Branco
- Itaperuçu, transporte para Almirante Tamandaré e Rio Branco do Sul
- Itaúna do Sul, transporte para Loanda
- Ivaí, transporte para Ponta Grossa e Ivaí
- Ivaiporã, transporte para Cerro Azul e Ivaiporã
- Ivaté, transporte para Umuarama
- Ivatuba, transporte para Maringá
- Jaboti, transporte para Ibaiti
- Jaguapitã, transporte para Astorga
- Jaguariaíva, transporte para Jaguariaíva
- Janiópolis, transporte para Campo Mourão e Goioerê
- Japira, transporte para Ibaiti
- Japurá, transporte para Cianorte
- Jardim Alegre, transporte para Ivaiporã
- Jardim Olinda, transporte para Colorado
- Jataizinho, transporte para Ibiporã
- Jesuítas, transporte para Assis Chateaubriand
- Joaquim Távora, transporte para Santo Antônio da Platina
- Jundiaí do Sul, transporte para Santo Antônio da Platina
- Juranda, transporte para Ubiratã
- Jussara, transporte para Cianorte
- Kaloré, transporte para Jandaia do Sul
- Laranjal, transporte para Pitanga
- Laranjeiras do Sul, transporte para Laranjeiras do Sul
- Leópolis, transporte para Cornélio Procópio
- Lidianópolis, transporte para Ivaiporã
- Lindoeste, transporte para Cascavel
- Lobato, transporte para Colorado
- Luiziana, transporte para Campo Mourão
- Lunardelli, transporte para Ivaiporã
- Lupionópolis, transporte para Colorado
- Mallet, transporte para São Mateus do Sul e Irati
- Mamborê, transporte para Campo Mourão
- Mandaguari, transporte para Maringá e Marialva e Jandaia do Sul
- Mandirituba, transporte para Mandirituba
- Manfrinópolis, transporte para Francisco Beltrão
- Mangueirinha, transporte para Palmas e Coronel Vivida
- Manoel Ribas, transporte para Ivaiporã
- Maria Helena, transporte para Umuarama
- Marilândia do Sul, transporte para Apucarana
- Marilena, transporte para Loanda
- Mariluz, transporte para Umuarama
- Mariópolis, transporte para Pato Branco
- Maripá, transporte para Palotina
- Marmeleiro, transporte para Francisco Beltrão
- Marquinho, transporte para Laranjeiras do Sul
- Marumbi, transporte para Jandaia do Sul
- Matelândia, transporte para Medianeira
- Matinhos, transporte para Matinhos
- Mato Rico, transporte para Pitanga
- Mauá da Serra, transporte para Mauá da Serra
- Medianeira, transporte para Medianeira
- Mercedes, transporte para Marechal Cândido Rondon
- Mirador, transporte para Paranavaí
- Miraselva, transporte para Porecatu
- Missal, transporte para Medianeira
- Moreira Sales, transporte para Goioerê
- Morretes, transporte para Paranaguá
- Munhoz de Melo, transporte para Astorga
- Nossa Senhora das Graças, transporte para Colorado
- Nova Aliança do Ivaí, transporte para Paranavaí
- Nova América da Colina, transporte para Cornélio Procópio
- Nova Aurora, transporte para Cafelândia
- Nova Cantu, transporte para Ubiratã
- Nova Esperança, transporte para Maringá
- Nova Esperança do Sudoeste, transporte para Francisco Beltrão e Dois Vizinhos
- Nova Fátima, transporte para Cornélio Procópio
- Nova Laranjeiras, transporte para Laranjeiras do Sul
- Nova Londrina, transporte para Loanda
- Nova Prata do Iguaçu, transporte para Dois Vizinhos
- Nova Santa Bárbara, transporte para Assaí
- Nova Santa Rosa, transporte para Marechal Cândido Rondon
- Nova Tebas, transporte para Pitanga
- Novo Itacolomi, transporte para Jandaia do Sul
- Ortigueira, transporte para Telêmaco Borba e Mauá da Serra
- Ouro Verde do Oeste, transporte para Toledo
- Palmas, transporte para Palmas
- Palmeira, transporte para Ponta Grossa e Palmeira
- Palmital, transporte para Pitanga
- Palotina, transporte para Palotina
- Paraíso do Norte, transporte para Paranavaí
- Paranacity, transporte para Maringá e Colorado
- Paranaguá, transporte para Paranaguá
- Paranapoema, transporte para Colorado
- Pato Bragado, transporte para Marechal Cândido Rondon
- Pato Branco, transporte para Pato Branco
- Paula Freitas, transporte para União da Vitória
- Paulo Frontin, transporte para União da Vitória
- Peabiru, transporte para Campo Mourão
- Pérola, transporte para Umuarama
- Pérola d'Oeste, transporte para Realeza e Capanema
- Piên, transporte para Mandirituba
- Pinhais, transporte para Pinhais
- Pinhal de São Bento, transporte para Ampére
- Pinhalão, transporte para Ibaiti
- Piraí do Sul, transporte para Ponta Grossa e Piraí do Sul e Acrelândia
- Pitangueiras, transporte para Astorga
- Planaltina do Paraná, transporte para Loanda
- Planalto, transporte para Capanema
- Ponta Grossa, transporte para Arapoti e Piraí do Sul
- Pontal do Paraná, transporte para Paranaguá e Matinhos
- Porto Barreiro, transporte para Laranjeiras do Sul
- Porto Rico, transporte para Loanda
- Porto Vitória, transporte para União da Vitória
- Prado Ferreira, transporte para Rolândia
- Pranchita, transporte para Realeza e Ampére
- Primeiro de Maio, transporte para Alvorada do Sul
- Prudentópolis, transporte para Prudentópolis
- Quarto Centenário, transporte para Goioerê
- Quatiguá, transporte para Santo Antônio da Platina
- Quatro Pontes, transporte para Marechal Cândido Rondon
- Quedas do Iguaçu, transporte para Quedas do Iguaçu
- Querência do Norte, transporte para Loanda
- Quinta do Sol, transporte para Campo Mourão
- Ramilândia, transporte para Medianeira
- Rancho Alegre, transporte para Cornélio Procópio
- Rancho Alegre D'Oeste, transporte para Goioerê
- Realeza, transporte para Realeza
- Rebouças, transporte para Irati
- Renascença, transporte para Francisco Beltrão
- Reserva, transporte para Telêmaco Borba e Reserva
- Ribeirão Claro, transporte para Jacarezinho
- Ribeirão do Pinhal, transporte para Santo Antônio da Platina
- Rio Azul, transporte para Irati
- Rio Bom, transporte para Apucarana
- Rio Bonito do Iguaçu, transporte para Laranjeiras do Sul
- Rio Branco do Ivaí, transporte para Ivaiporã
- Rio Branco do Sul, transporte para Almirante Tamandaré
- Rio Negro, transporte para Rio Negro
- Roncador, transporte para Campo Mourão
- Rondon, transporte para Cianorte
- Rosário do Ivaí, transporte para Ivaiporã
- Sabáudia, transporte para Arapongas
- Salgado Filho, transporte para Francisco Beltrão
- Salto do Itararé, transporte para Wenceslau Braz
- Salto do Lontra, transporte para Dois Vizinhos
- Santa Amélia, transporte para Bandeirantes
- Santa Cecília do Pavão, transporte para Assaí
- Santa Cruz de Monte Castelo, transporte para Loanda
- Santa Fé, transporte para Maringá
- Santa Helena, transporte para Santa Helena
- Santa Inês, transporte para Colorado
- Santa Isabel do Ivaí, transporte para Loanda
- Santa Izabel do Oeste, transporte para Realeza
- Santa Lúcia, transporte para Cascavel
- Santa Maria do Oeste, transporte para Pitanga
- Santa Mariana, transporte para Cornélio Procópio
- Santa Mônica, transporte para Loanda
- Santa Tereza do Oeste, transporte para Cascavel
- Santana do Itararé, transporte para Wenceslau Braz
- Santo Antônio do Caiuá, transporte para Paranavaí
- Santo Antônio do Paraíso, transporte para Cornélio Procópio
- Santo Antônio do Sudoeste, transporte para Realeza e Ampére
- Santo Inácio, transporte para Colorado
- São Carlos do Ivaí, transporte para Paranavaí e Nova Esperança
- São Jerônimo da Serra, transporte para Assaí
- São João, transporte para Chopinzinho
- São João do Caiuá, transporte para Paranavaí
- São João do Ivaí, transporte para Ivaiporã
- São Jorge d'Oeste, transporte para Dois Vizinhos
- São Jorge do Ivaí, transporte para Maringá
- São Jorge do Patrocínio, transporte para Umuarama
- São José da Boa Vista, transporte para Wenceslau Braz
- São José das Palmeiras, transporte para Toledo
- São José dos Pinhais, transporte para Curitiba
- São Manoel do Paraná, transporte para Cianorte
- São Pedro do Iguaçu, transporte para Toledo
- São Pedro do Ivaí, transporte para Ivaiporã
- São Pedro do Paraná, transporte para Loanda
- São Sebastião da Amoreira, transporte para Assaí
- São Tomé, transporte para Cianorte
- Sapopema, transporte para Telêmaco Borba
- Saudade do Iguaçu, transporte para Chopinzinho
- Sengés, transporte para Jaguariaíva e Itararé
- Serranópolis do Iguaçu, transporte para Medianeira
- Sertaneja, transporte para Cornélio Procópio
- Sertanópolis, transporte para Londrina e Ibiporã
- Siqueira Campos, transporte para Wenceslau Braz
- Sulina, transporte para Chopinzinho
- Tamarana, transporte para Mauá da Serra
- Tamboara, transporte para Paranavaí
- Tapejara, transporte para Cianorte
- Tapira, transporte para Umuarama
- Teixeira Soares, transporte para Ponta Grossa e Irati
- Telêmaco Borba, transporte para Telêmaco Borba
- Terra Boa, transporte para Cianorte
- Terra Rica, transporte para Paranavaí
- Terra Roxa, transporte para Guaíra
- Tibagi, transporte para Ponta Grossa e Castro
- Tijucas do Sul, transporte para São José dos Pinhais
- Toledo, transporte para Toledo
- Tomazina, transporte para Ibaiti e Wenceslau Braz
- Três Barras do Paraná, transporte para Quedas do Iguaçu
- Tuneiras do Oeste, transporte para Cianorte
- Tupãssi, transporte para Assis Chateaubriand e Toledo
- Ubiratã, transporte para Ubiratã
- Uniflor, transporte para Nova Esperança
- Uraí, transporte para Cornélio Procópio
- Ventania, transporte para Telêmaco Borba
- Vera Cruz do Oeste, transporte para Cascavel e Toledo
- Verê, transporte para Francisco Beltrão
- Virmond, transporte para Laranjeiras do Sul
- Vitorino, transporte para Pato Branco
- Wenceslau Braz, transporte para Wenceslau Braz
- Xambrê, transporte para Umuarama