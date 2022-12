Encontro de motociclistas termina em perseguição e pessoas feridas

Da Redação

Várias motocicletas foram apreendidas na ação da PM

Um encontro de motociclistas foi realizado na noite desse domingo de Natal (25), em Maringá, Paraná. No entanto, o evento terminou de uma forma não muito boa, pois algumas pessoas ficaram feridas e outras foram presas ao tentar fugir de uma abordagem da Polícia Militar (PM). Além disso, diversos veículos foram apreendidos.

De acordo com as informações da PM, o encontro foi divulgado nas redes sociais e reuniu aproximadamente 200 motociclistas. O grupo cometeu diversas infrações de trânsito, como transitar pela contramão, realizar manobras perigosas, trafegar pelas vias sem utilizar capacete, além de haver motos sem placas.

As autoridades tentaram abordar os motociclistas por volta da 1h da madrugada, nas imediações da Avenida Morangueira. Porém, ao avistarem as viaturas, os motociclistas tentaram fugir e, com isso, diversos acidentes foram registrados.

No cruzamento da Avenida Brasil com a Avenida São Paulo, área central da Cidade Canção, um adolescente, de 17 anos, colidiu contra um automóvel ao pilotar uma motocicleta pela contramão. Ele foi encaminhado em estado grave para o Hospital Universitário.

Em outro ponto, no cruzamento da Avenida São Paulo com a Avenida Colombo (BR-376), dois motociclistas que estavam fugindo da abordagem da equipe de Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam), da PM, acabaram se acidentando. Ambos os condutores das motos sofreram ferimentos moderados e foram encaminhados a hospitais de Maringá.

Algumas motocicletas foram apreendidas e encaminhadas ao pátio do Detran.



A Polícia Militar informou ainda que têm monitorado a organização desses eventos pelas redes sociais e que os responsáveis pela realização já foram identificados.

Com informações do Plantão Maringá.

