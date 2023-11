Encontro da Sesa em Londrina discute demandas, prevenção e assistência

O encontro verificou as principais demandas e alternativas na prevenção e assistência

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) promoveu nesta segunda-feira (20), em Londrina, o segundo encontro da quarta fase de oficinas Macrorregionais do Planejamento Regional Integrado (PRI). O foco é o alinhamento, análise e diagnóstico para elaboração de Planos Macrorregionais, verificando as principais demandas e alternativas na prevenção e assistência.

continua após publicidade

Ao final de uma série de encontros realizados no Estado, os resultados serão tabulados para o embasamento de novos investimentos e ações de fortalecimento da Rede de Atenção à Saúde (RAS).

A reunião contou com a participação de profissionais de saúde de 97 municípios de abrangência da Macro, que contempla a 16ª Regional de Saúde (RS) de Apucarana, 17ª RS de Londrina, 18ª RS de Cornélio Procópio, 19ª RS de Jacarezinho e 22ª RS de Ivaiporã.

continua após publicidade

“Estamos construindo o nosso PRI desde o início da gestão e, em todos esses anos, não paramos de trabalhar e desenvolver ideias em conjunto para fortalecer e consolidar ainda mais o sistema”, disse o diretor-geral da Sesa, César Neves, ao abrir o evento.

- LEIA MAIS: Maringá promove capacitação para servidores sobre saúde bucal; confira

Além de analisar as prioridades sanitárias de cada região, há também a verificação e a organização dos pontos de atenção, sistemas de apoio e logística da RAS na Linha de Cuidado a ser priorizada, que serão implementados pelo Grupo de Trabalho Macrorregional (GTM).

continua após publicidade

“A partir destas necessidades, vamos seguir na programação anual organizando o comitê de governança executivo da rede para dar continuidade no processo de qualificação ascendente, democrática e dialogada junto aos gestores municipais, fazendo cada vez mais e melhor pela saúde”, explicou a diretora de Atenção e Vigilância em Saúde da Sesa, Maria Goretti David Lopes.

Os encontros são promovidos pela Sesa, em parceria com o Ministério da Saúde e Conselho de Secretarias Municipais da Saúde do Paraná (Cosems) e conta com o apoio técnico e metodológico da Associação da Beneficência Portuguesa de São Paulo (ABP).

A primeira reunião já aconteceu na Macrorregião Leste, em Curitiba, em 10 de novembro. Nesta terça-feira (21) será com profissionais da Macrorregião Noroeste, em Maringá, e na quinta-feira (23) na Macrorregião Oeste, em Foz do Iguaçu.

Siga o TNOnline no Google News