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IBIPORÃ

Encapuzado rende funcionária de farmácia no PR e foge com dinheiro do caixa

Crime ocorreu na noite de sábado (11); criminoso fugiu com cerca de R$ 200 em dinheiro antes da chegada das viaturas

Escrito por Da Redação
Publicado em 13.07.2026, 14:15:55 Editado em 13.07.2026, 14:15:51
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Encapuzado rende funcionária de farmácia no PR e foge com dinheiro do caixa
Autor Foto: Reprodução/ Tarobá

A Polícia Civil do Paraná busca identificar um homem suspeito de assaltar uma farmácia localizada na Avenida Paraná, na região central de Ibiporã. O crime ocorreu na noite do último sábado (11), quando o indivíduo rendeu a funcionária do estabelecimento e fugiu levando aproximadamente R$ 200 em dinheiro do caixa.

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A ação criminosa foi registrada pelas câmeras de segurança do local por volta das 20 horas. Segundo os relatórios da investigação, o suspeito é um homem negro, de baixa estatura e porte físico magro, que usava uma blusa preta com capuz e detalhes brancos no momento do roubo. Ele entrou na farmácia, anunciou o assalto, ordenou que a funcionária permanecesse imóvel e conseguiu escapar com o dinheiro antes da chegada das equipes policiais.

Logo após o registro da ocorrência, os investigadores da Delegacia de Ibiporã iniciaram as diligências e começaram a analisar as imagens do circuito interno de monitoramento. Para agilizar a localização e a prisão do suspeito, as autoridades de segurança pública solicitam o apoio da comunidade. Qualquer informação que possa ajudar a identificar o autor do roubo pode ser repassada de forma totalmente anônima, com garantia de sigilo absoluto, por meio do número 181, o Disque-Denúncia.


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ASSALTO FARMACIA Ibiporã polícia civil segurança
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