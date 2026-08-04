Empresas de Apucarana e região podem concorrer ao Prêmio Top Marca Sustentável 2026

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Inscrições gratuitas seguem até 31 de agosto e reconhecem iniciativas voltadas às áreas ambiental, social e de governança (ESG)

Empresas de Apucarana e de outras cidades da região já podem se inscrever na segunda edição do Prêmio Top Marca Sustentável – Melhores em ESG 2026. A iniciativa, que integra a premiação Top de Marcas Londrina, busca reconhecer organizações que desenvolvem práticas voltadas à sustentabilidade, à responsabilidade social e à boa governança corporativa.

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As inscrições são gratuitas e seguem abertas até 31 de agosto. Podem participar empresas de pequeno, médio e grande porte sediadas em Londrina, Apucarana, Arapongas, Cambé, Rolândia, Ibiporã e Tamarana.

Para participar, as empresas devem preencher um formulário digital relatando as ações desenvolvidas nas áreas de ESG — sigla em inglês para Ambiental (Environmental), Social e Governança (Governance).

Como será a avaliação

A análise será realizada por uma equipe técnica, que levará em consideração critérios relacionados aos três pilares do ESG.

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No eixo Ambiental, serão avaliadas práticas como gestão de energia, emissões de gases, tratamento de resíduos, uso racional dos recursos hídricos e gestão ambiental.

No aspecto Social, serão considerados temas como diversidade, saúde e segurança dos colaboradores, desenvolvimento de pessoas, relacionamento com a comunidade e gestão da cadeia de fornecedores.

Já no pilar de Governança, serão analisadas ações ligadas à ética, ao compliance, à transparência, à liderança e à gestão de riscos.

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A avaliação também levará em conta a contribuição das empresas para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), além de iniciativas que possam ser consideradas diferenciais na área de ESG.

Reconhecimento

As empresas serão classificadas conforme os critérios previstos no edital, e as vencedoras serão homenageadas durante a cerimônia do Top de Marcas Londrina 2026.

Além do reconhecimento, o prêmio busca incentivar a adoção de boas práticas ambientais, sociais e de governança no meio empresarial, dando visibilidade a iniciativas que possam servir de exemplo para outras organizações.

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As inscrições podem ser feitas até 31 de agosto por meio de formulário digital disponível no edital da premiação.