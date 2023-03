Empresário que matou a ex-namorada é condenado a 22 anos de prisão

Da Redação

Danielle Paula da Silva Lima, de 28 anos, foi morta pelo ex-namorado em 2018

Após 18 horas de julgamento, o empresário maringaense Jeferson Manoel de Lira, de 42 anos, foi condenado a 22 anos e 8 meses de reclusão, pela morte da ex-namorada Daniele Paula da Silva Lima, de 28 anos. O crime ocorreu em dezembro de 2018 em frente à casa da vítima, localizada no Jardim Campo Belo, zona leste de Maringá. A mulher, que trabalhava como analista de sistemas, foi assassinada com um tiro no peito.

O réu foi condenado pelos crimes de feminicídio qualificado, tentativa de homicídio qualificado e posse ilegal de arma de fogo. O advogado do empresário, Israel Batista de Moura, disse que irá entrar com recurso de apelação, junto ao Tribunal de Justiça. No entendimento da defesa, o réu não teve a intenção de matar a vítima, apenas de atingir os pneus do carro que era ocupado pela jovem e o atual namorado. O júri popular teve início às 8h30 da manhã desta terça-feira (28) e encerrou às 3h30 da madrugada desta quarta-feira (1/3).

De acordo com informações da PCPR, a vítima e o empresário mantiveram um relacionamento de três anos. A analista de sistemas terminou o namoro. O empresário não aceitava o término do relacionamento, e por diversas vezes tentou reatar o namoro. Porém a ex-namorada conheceu um outro rapaz, e deu início a um novo relacionamento.

No dia do assassinato, Jeferson teria encontrado a ex-companheira na hora do almoço, e inclusive foram até um restaurante. No período da noite, ele foi até a casa dela e a surpreendeu quando chegava na residência com o atual namorado. O empresário desceu do carro e efetuou quatro tiros na direção do veículo que era ocupado pelo casal. Um dos tiros atingiu a jovem, que morreu à caminho do Hospital Universitário. O autor fugiu, mas foi encontrado dias depois se apresentou na DHPP e ficou preso. Daniele foi sepultada em Rosana, interior paulista.

