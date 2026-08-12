Empresário que manteve idosos reféns no PR tirou selfie com vítimas

O empresário que invadiu um apartamento e fez um casal de idosos, de 73 e 62 anos, refém tirou uma selfie com as vítimas antes de ser morto durante intervenção policial, na madrugada desta quarta-feira (12), em Londrina, no norte do Paraná. Roberto Liberato, de 46 anos, foi atingido por uma arma de eletrochoque e sofreu uma parada cardiorrespiratória.

- LEIA MAIS: Saiba quem era o empresário que morreu de parada cardíaca em operação com reféns em Londrina



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Conforme informações da Polícia Militar (PM), Liberato sofreu um surto após descobrir que a família pretendia interná-lo em uma clínica psiquiátrica. A crise teve início na manhã de terça-feira (11), quando o empresário resistiu ao atendimento médico, feriu o cunhado com uma faca nas mãos e passou a circular pelo condomínio, conseguindo invadir a residência dos idosos que estava com a porta destrancada.

Durante o período em que manteve o casal sob ameaça, o empresário chegou a tirar uma fotografia ao lado das vítimas e enviou a imagem a um padre de sua paróquia, pedindo a presença do religioso e orações. Equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) assumiram o gerenciamento da crise com técnicas de negociação, mas o investigado manteve conduta agressiva e recusou as tentativas de rendição pacífica, ampliando as ameaças contra as vítimas, os policiais e a própria vida.

Por volta de 0h30, diante do risco iminente aos reféns, os policiais militares realizaram uma entrada tática no apartamento utilizando técnicas de rapel. O empresário foi atingido pelos disparos da arma de menor potencial ofensivo e entrou em parada cardiorrespiratória, não resistindo mesmo com os primeiros socorros prestados pelas equipes médicas no local.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os idosos foram resgatados sem ferimentos e encaminhados para avaliação médica. Relatos preliminares colhidos pela polícia indicam que o investigado já apresentava histórico de desentendimentos familiares frequentes, incluindo um episódio recente de agressão contra o próprio filho.





