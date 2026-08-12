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LONDRINA

Empresário que manteve idosos reféns no PR tirou selfie com vítimas

Roberto Liberato morreu após ser atingido por uma arma de eletrochoque durante uma intervenção policial

Escrito por Da Redação
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Empresário que manteve idosos reféns no PR tirou selfie com vítimas
Autor Roberto Liberato fez selfie com casal de idosos que manteve em cárcere - Foto: reprodução/Rede Massa

O empresário que invadiu um apartamento e fez um casal de idosos, de 73 e 62 anos, refém tirou uma selfie com as vítimas antes de ser morto durante intervenção policial, na madrugada desta quarta-feira (12), em Londrina, no norte do Paraná. Roberto Liberato, de 46 anos, foi atingido por uma arma de eletrochoque e sofreu uma parada cardiorrespiratória.

- LEIA MAIS: Saiba quem era o empresário que morreu de parada cardíaca em operação com reféns em Londrina

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Conforme informações da Polícia Militar (PM), Liberato sofreu um surto após descobrir que a família pretendia interná-lo em uma clínica psiquiátrica. A crise teve início na manhã de terça-feira (11), quando o empresário resistiu ao atendimento médico, feriu o cunhado com uma faca nas mãos e passou a circular pelo condomínio, conseguindo invadir a residência dos idosos que estava com a porta destrancada.

Durante o período em que manteve o casal sob ameaça, o empresário chegou a tirar uma fotografia ao lado das vítimas e enviou a imagem a um padre de sua paróquia, pedindo a presença do religioso e orações. Equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) assumiram o gerenciamento da crise com técnicas de negociação, mas o investigado manteve conduta agressiva e recusou as tentativas de rendição pacífica, ampliando as ameaças contra as vítimas, os policiais e a própria vida.

Por volta de 0h30, diante do risco iminente aos reféns, os policiais militares realizaram uma entrada tática no apartamento utilizando técnicas de rapel. O empresário foi atingido pelos disparos da arma de menor potencial ofensivo e entrou em parada cardiorrespiratória, não resistindo mesmo com os primeiros socorros prestados pelas equipes médicas no local.

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Os idosos foram resgatados sem ferimentos e encaminhados para avaliação médica. Relatos preliminares colhidos pela polícia indicam que o investigado já apresentava histórico de desentendimentos familiares frequentes, incluindo um episódio recente de agressão contra o próprio filho.


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agressão familiar crise policial Londrina reféns Roberto Liberato salvamento de idosos surto psiquiátrico
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