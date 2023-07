Empresário morto em acidente na região era conhecido nas redes sociais

Siga o TNOnline no Google News

O empresário Guilherme da Silva Barizon, de 30 anos, que morreu em um grave acidente de carro em Ângulo, no interior do Paraná, era conhecido nas redes sociais e tinha mais de 14 mil seguidores em seu perfil no Instagram. Guilherme morreu na manhã deste domingo (09).

O carro ficou totalmente destruído após bater violentamente contra uma árvore e contra o muro de uma residência na entrada de Ângulo, que fica a 30 quilômetros de Maringá. Por causa do impacto, partes do veículo ficaram espalhadas no local e chegaram a ficar presas nos fios de energia elétrica.

Veja:

A vítima trabalhava no ramo de móveis planejados. Os seguidores lamentaram a morte do rapaz e escreveram mensagens emocionantes.

“Gui, sua passagem por este plano foi muito breve, mas sua alegria e amizade serão eternas em nossos corações”, escreveu um internauta.

Outros seguidores de Barizon parecem não acreditar na morte do empresário. “Descanse em Paz!”, escreveu outro. “Tão jovem. Inacreditável”, lamentou uma seguidora.

Com informações Ricmais.

