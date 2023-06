Empresário morre baleado durante assalto no PR; um bandido foi morto

Na noite desta quinta-feira (15) a equipe do Siate e Polícia Militar, foram acionados até as margens da BR-277 na área industrial da cidade de Santa Terezinha de Itaipu, na região oeste do Paraná em atendimento de assalto em andamento, com duas vítimas feridas por disparos por arma de fogo.

No local foi encontrado uma vítima em óbito, o proprietário da empresa Alexandre Candeo Soares, de 61 anos e seu irmão que estava baleado nas costas, sendo rapidamente encaminhado para uma unidade hospitalar.

Segundo o irmão, Maurício Candeo Soares, de 56 anos, três indivíduos teriam chegado ao local armados já atirando, sendo ele atingido nas costas.

Ao ouvir os disparos, Alexandre sacou um revólver e revidou contra os criminosos. Na troca de tiros, Alexandre foi baleado e morreu no local.

Após o atendimento da ocorrência e isolamento do local, a PM recebeu informações de que um indivíduo teria dado entrada no upa 24h de Santa Terezinha com disparo por arma de fogo e estava em estado gravíssimo, ele teria sido deixado lá por outros dois criminosos que fugiram.

O baleado, identificado como Douglas Henrique Pratto, seria transferido para o hospital municipal de Foz do Iguaçu, porém momentos após entrou em óbito.

A polícia científica e instituto médico legal foram acionados para o local onde a perícia foi feita e o IML realizou a remoção do corpo do empresário e o indivíduo, após isso a polícia militar que realizava o cerco na cidade localizou os outros dois indivíduos.

Os dois seriam irmãos do assaltante que morreu na UPA. Eles foram detidos e encaminhados à delegacia da Polícia Civil de Foz do Iguaçu e permanecem à disposição da justiça.

* As informações são de Oops Notícias e Catve

