Empresário morre após colisão frontal entre carro e carreta na PR-495

O empresário Fábio Carlos Fries, de 41 anos, morreu na tarde desta quarta-feira (27) após uma grave colisão frontal entre o carro que dirigia e uma carreta na PR-495, em Medianeira, região oeste do Paraná. Ele não resistiu ao impacto da batida e teve o óbito constatado ainda no local do acidente.

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De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a tragédia ocorreu por volta das 14h30, na altura do quilômetro 37 da rodovia. A vítima conduzia uma Toyota RAV4 quando bateu de frente contra uma carreta Volvo FH12, com placas de São Miguel do Iguaçu, que trafegava no sentido contrário. O condutor do veículo de carga saiu ileso.

Equipes de socorro e órgãos competentes foram mobilizados para atender a ocorrência, realizando os trabalhos de perícia no trecho da rodovia antes de o corpo ser recolhido. O sepultamento do empresário será realizado na cidade de Cascavel.

Com informações da Banda B