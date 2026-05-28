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TRAGÉDIA

Empresário morre após colisão frontal entre carro e carreta na PR-495

Fábio Carlos Fries conduzia um veículo de passeio que bateu de frente contra um caminhão; associação comercial do município emitiu nota de pesar

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.05.2026, 11:26:36 Editado em 28.05.2026, 11:26:31
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Empresário morre após colisão frontal entre carro e carreta na PR-495
Autor Empresário de 41 anos morreu após acidente em Medianeira - Foto: Divulgação/PRF e Reprodução/Redes

O empresário Fábio Carlos Fries, de 41 anos, morreu na tarde desta quarta-feira (27) após uma grave colisão frontal entre o carro que dirigia e uma carreta na PR-495, em Medianeira, região oeste do Paraná. Ele não resistiu ao impacto da batida e teve o óbito constatado ainda no local do acidente.

-LEIA MAIS: Gaeco mira policiais suspeitos de cobrar propina de compristas e desviar mercadorias no PR

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De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a tragédia ocorreu por volta das 14h30, na altura do quilômetro 37 da rodovia. A vítima conduzia uma Toyota RAV4 quando bateu de frente contra uma carreta Volvo FH12, com placas de São Miguel do Iguaçu, que trafegava no sentido contrário. O condutor do veículo de carga saiu ileso.

Equipes de socorro e órgãos competentes foram mobilizados para atender a ocorrência, realizando os trabalhos de perícia no trecho da rodovia antes de o corpo ser recolhido. O sepultamento do empresário será realizado na cidade de Cascavel.

Com informações da Banda B

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