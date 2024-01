Empresário morre após colidir moto com carro em Cruzeiro do Oeste

Peterson Henrique, de 27 anos, empresário e sócio da Olimpo Esportes, de Cruzeiro do Oeste, no noroeste do Paraná, faleceu nesta quinta-feira (4) após colidir uma motocicleta Kawasaki que pilotava na PR-323. O acidente ocorreu no trecho entre o posto de combustíveis Maanaim e o laticínio Latco.

O acidente foi registrado por volta das 12 horas, quando Peterson atingiu a traseira de um automóvel. A motorista, uma médica, prestou os primeiros socorros e chamou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A vítima foi encaminhada para o hospital de Cruzeiro do Oeste, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu minutos depois que deu entrada na unidade. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Umuarama.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) de Cruzeiro do Oeste esteve no local orientando o trânsito, que operou em meia pista por mais de duas horas até a remoção dos veículos.

As circunstâncias que levaram ao acidente estão sendo apuradas

